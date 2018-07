Open-Air-Kino Ratefüchse haben Chance auf Freikarten

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Wie heißt das Zentrum des Limpurger Landes: Gelsenkirchen oder Gaildorf? Fragen solchen Formats, wie sie tagtäglich in seichten Gewinnspielen gestellt werden, gibt es beim traditionellen Quiz zum Gaildorfer Open-Air-Kino im Hof des Alten Schlosses eben nicht. Wer mitmachen und Freikarten für das Festival gewinnen möchte, muss sich – wie seit Jahren schon – richtig reinknien in die Materie.

Alles andere als einfach

So wird auch das große Gewinnspiel von Kinoverein Sonnenlichtspiele und RUNDSCHAU funktionieren. Die von den Kinomachern formulierten Fragen sind so knifflig, dass sie sich nicht so einfach zwischen Tür und Angel lösen lassen. Es ist viel Allgemeinwissen nötig – oder das Wissen darum, wo man dies oder jenes nachschlagen kann, um die Lösung zu finden.

Heute nun fällt der Startschuss. Zu jedem der zehn Filme, die vom 12. bis 21. Juli während des Open-Air-Kinos gezeigt werden, gibt es eine Frage und vier Antworten-Vorschläge. Wer die richtige Lösung weiß oder findet, kann diese an die Redaktion unserer Zeitung schicken. Unter allen richtigen Einsendungen werden für jede Vorstellung drei Eintrittskarten verlost. Jeder Teilnehmer kann so viele Fragen beantworten wie er möchte. Einsendeschluss ist jeweils einen Tag vor der Vorstellung um 12 Uhr. Für die Filmabende am Sonntag und Montag, 15. und 16. Juli, endet die Frist bereits am Freitag, 13. Juli.

Die Namen der Gewinner werden am Tag der Vorstellung in der RUNDSCHAU veröffentlicht. Die Karten gibt es dann gegen Vorlage eines Ausweises an der Abendkasse. Wer nicht auf sein Glück bauen möchte, kann sich im Vorverkauf mit Tickets versorgen. Der läuft, wie der Kinoverein berichtet, zwar noch nicht rekordverdächtig, aber doch recht gut.

Die meisten Karten sind bislang für den Film „Wunder“ verkauft worden, dicht gefolgt von den „Sch’tis“ und „Dieses bescheuerte Herz“. Der große Andrang könnte nach den Erfahrungen der letzten Jahre zu Beginn der kommenden Woche einsetzen. Dann kann es auch vorkommen, dass der eine oder andere Film schnell ausverkauft ist – was bei früheren Festivals nicht selten der Fall war.

Info Der Vorverkauf läuft über die Buchhandlung Schagemann in Gaildorf (Telefon 0 79 71 / 44 33). Karten gibt es auch online unter www.openair.kino-gaildorf.de oder www.sonnenlichtspiele.de. Kontakt für das Gewinnspiel:

RUNDSCHAU, Open-Air-Kino

Grabenstraße 14, 74405 Gaildorf

Fax 0 79 71 / 95 88-23, E-Mail

rundschau.redaktion@swp.de