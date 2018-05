Natur Rast auf der Feuchtwiese

Murrhardt / Martin Bergmann

Seltenen Besuch hatte Murrhardt dieser Tage. Auf den Feldern zwischen der Eisenschmiedmühle und Fornsbach stärkten sich gleich fünf Störche, die offenbar auf der Heimreise aus dem Winterquartier in Afrika sind. In der Talsenke, in der das Hochwasserrückhaltebecken „Gaab“ entstehen soll, schneiden sich sechs Täler, darunter jene von Murr und Fornsbach. Deshalb spricht man auch von der „Fornsbacher Talspinne“. Angesichts der Zuflüsse bietet die Natur hier viele Feuchtwiesen an, die wiederum eine reiche Nahrungsquelle für Tiere und Vögel sind.

Besonders eine Graureiherkolonie machte von sich reden. Im Wald am Hang des Raitelbergs nisteten in Spitzenzeiten (1990) mehr als 40 Graureiherbrutpaare – wohlgenährt von den Feuchtwiesen der Talspinne. Weil es die einzige Graureiherkolonie im Naturraum Schwäbisch-Fränkischer Wald ist, wurde das Gewann „Gaab“ 1989 sogar unter Naturschutz gestellt, erweitert um das Landschaftsschutzgebiet „Fornsbacher Talspinne – Hungerbühl – Hunnenburg“.

Nun zeigen also auch die heimkehrenden Störche auf der Durchreise Geschmack an dem günstigen Fleckchen Erde. Obwohl ein paar Meter weiter ein Bauer mit dem Traktor sein Feld pflügte, ließ sich das Quintett nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Durch die aufgewühlte Erde bot sich ein besonders reich gedeckter Tisch – mit Regenwürmern, Mäusen und mehr.

Die nächsten bekannten Brutgebiete der Vögel sind übrigens gar nicht so fern. Im Ludwigsburger Raum sind sie schon heimisch. Ein sicheres Zeichen sind menschgemachte Nisthilfen auf hohen Dächern beispielsweise im Kirbachtal nahe Bietigheim. Womöglich vollzieht sich in Murrhardt ja, was 2014 in Horrbach nahe Vaihingen/Enz geschah: Vielleicht lässt sich erstmals ein Storchenpaar an Murr und Fornsbach nieder, um zu nisten.

Die besondere Lage des weiten Tales soll übrigens künftig auch dem Hochwasserschutz dienen. Der Wasserverband Murrtal wird hier das Hochwasserrückhaltebecken „Gaab“ einrichten. So sollen die Kommunen vor sprunghaft anschwellenden Fluten in der weitgehend kanalisierten Murr geschützt werden.