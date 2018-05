Sicherheit Randalierer verwüsten Spielplätze

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Alle Hände voll zu tun hatte die Gaildorfer City-Streife rund um den 1. Mai. Auch die Polizei musste einschreiten. Die schlimmsten Vorkommnisse: Zwei Grill- und Spielplätze im Stadtgebiet wurden vermutlich im Zusammenhang mit Saufgelagen teilweise erheblich verwüstet. In einem Fall konnten die privaten Ordnungshüter Schlimmeres verhindern.

Diese neuerlichen Fälle von Vandalismus unterstreichen die Aktualität der jüngsten Debatte im Gemeinderat, in der es um die Sicherheitslage in der Stadt und eine Ausweitung der Kontrollen durch die private City-Streife ging (wir haben im Rahmen unserer kleinen Serie ausführlich darüber berichtet). Deutlich wird dadurch aber auch, dass die Sicherheitskräfte nicht immer und überall präsent sein können, um Randale und Sachbeschädigungen unterbinden zu können.

Überall Glasscherben

Diese Feststellung konnten Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs am Mittwochmorgen bestätigen: Dem Team habe sich auf dem Spöcker Spielplatz ein „Bild der Verwüstung“ geboten, wie Rathaus-Pressesprecher Dr. Daniel Kuhn berichtet. Über den gesamten Platz verstreut lagen Flaschen, Pappteller und Getränkebecher. „Besonders ärgerlich sind aber die vielen Glasscherben“, so Kuhn, „die auf der Straße und auf der Wiese zurückgelassen wurden.“ Für Kinder, die hier spielen wollten, „sind solche Scherben eine ernsthafte Gefahr“. Kuhn lobte in diesem Zusammenhang das Bauhofteam, das den Spielplatz bis zur Mittagszeit von allem Unrat befreit hatte.

Nicht so schnell indes ging die Beseitigung einer nicht alltäglichen Hinterlassenschaft: Am Rand des Geländes fanden sie ein demoliertes und mit Farbe besprühtes Auto, an dem die Kennzeichen fehlten. An dem Fahrzeug waren sämtliche Scheiben eingeschlagen; im weiten Umkreis fanden sich Glassplitter. Wegen des „großen Gefährdungspotenzials“, so Kuhn, habe das städtische Ordnungsamt unter der Leitung von Raimund Horbas den Polizeiposten Gaildorf eingeschaltet. Nun soll durch entsprechende Untersuchungen der Halter des Fahrzeugs ermittelt werden.

Wohl hätten die regelmäßigen Kontrollen der City-Streife die Verwüstungen des Spielplatzes in Spöck nicht verhindern können, räumt Kuhn ein. Während einer Inspektion in der Nacht zum 1. Mai sei „nichts Auffälliges“ entdeckt worden. Dafür sei die Streife aber gerade noch rechtzeitig auf dem Grillplatz in Eutendorf eingetroffen, um dort brennende Mülltonnen zu löschen, „so dass keine Personen oder Einrichtungsgegenstände zu Schaden kamen“.

Einsatz „macht sich bezahlt“

Und auch sonst war es den Kontrolleuren in der Nacht zum 1. Mai nicht langweilig. So entdeckten sie beispielsweise während eines Streifengangs, dass in einer der städtischen Hallen Licht brannte und aus noch nicht geklärter Ursache die Türen offenstanden. Der alarmierte Hausmeister stellte mit seinem Schlüsselbund die Ordnung wieder her.

Wenn auch mancher Zwischenfall nicht verhindert werden konnte: „Der nächtliche Einsatz der City-Streife macht sich bezahlt“, sagt Pressesprecher Daniel Kuhn. Die vom Gemeinderat beschlossene Ausweitung der Einsatzzeiten sei zwar nicht der einzige, „aber ein wichtiger Baustein, um Gaildorf sicherer zu machen“.