Planung Radler dürfen vorübergehend auf Gehweg ausweichen

Bis die Verkehrsführung in der Gaildorfer Bahnhofstraße geändert wird, gilt eine Übergangslösung für Radfahrer. Sie dürfen in Richtung Hall nun den linksseitigen Gehweg befahren, jedoch in Schrittgeschwindigkeit. Mehr dazu in der Rundschau.