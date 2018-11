Geschichte Qualitätskontrolle per Hundebiss

Gaildorf / Heike Krause

Hunde und Feinstrümpfe? Schließt sich das nicht eher aus? Im Gegenteil! Für ARWA – also die legendären Strumpfwerke, die von 1949 bis 1973 auch in Unterrot ansässig waren – und die „Arwaner“ spielten Hunde eine gar nicht so unwichtige Rolle. Immer wieder findet man sie auf historischen Plakaten und in Annoncen. Und manchmal wurden sie sogar zur Qualitätskontrolle eingesetzt – allerdings eher unfreiwillig …

Zeitzeugen kommen zu Wort

Auch davon wird im neuen, von der Stadt Gaildorf herausgegebenen Buch die Rede sein, das am kommenden Freitag, 16. November, um 19 Uhr im Kernersaal der Limpurghalle mit einem kleinen bunten Programm der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Es handelt sich hier um den zweiten Band der ARWA-Reihe: Das erste Buch mit dem Titel „ARWA – Aufstieg und Fall eines Strumpfimperiums“, im Jahr 2014 veröffentlicht, befasst sich mit der abenteuerlichen Firmengeschichte von der Gründung bis heute. Das neue Werk „ARWA – Geschichten aus dem Strumpfimperium“ enthält Berichte von Zeitzeugen und eine Fülle bislang unveröffentlichten Bildmaterials.

Unverwüstliche Strümpfe

Und eben die Geschichte, wie ARWA sozusagen auf den Hund gekommen ist. Immer wieder schrieben ARWA-Kundinnen von den Zahngreiflichkeiten ihrer Vierbeiner und ihrem Erstaunen darüber, dass das Bein zwar ärztlich behandelt werden musste, weil sich die Hundezähne tief ins Fleisch gegraben hatten, dass der ARWA-Strumpf aber keinen Schaden davongetragen hatte.

Das konnte allerdings nicht immer im Sinne des Erfinders und des ARWA-Strumpfes gewesen sein. Denn schließlich wollte das Unternehmen seine Ware an die Frau bringen – und ein unverwüstlicher Strumpf war in diesem Fall kontraproduktiv. Und wenn sich dann doch einmal eine Laufmasche auf den Weg gemacht hatte, brachte man den Strumpf zum „Aufmaschen“. Und schon konnte man ihn wieder tragen. Fortwerfen? Aber nicht doch! Damals war Müllvermeidung kein Fremdwort – alles, was möglich war, wurde wiederverwendet. Und zwar so lange, bis es nicht mehr wiederzuverwenden war.

Doch zurück zu den Fein­strümpfen. 1952 „verbrauchte“ eine westdeutsche Frau durchschnittlich 4,6 Strümpfe jährlich. Im selben Zeitraum verschliss eine US-amerikanische Frau 48 Paar, wie der „Berliner Anzeiger“ am 20. Juli 1952 berichtete.

Wenn schon die Hunde mit ihren Zähnen nicht dafür sorgen konnten, dass die Verkaufszahlen in die Höhe gingen, so mussten sie eben als „Werbe-Ikone“ herhalten – doch nicht nur auf Plakaten, sondern auch ganz direkt, von Hund zu Kundin. Und dieser Hund hieß Nicki. Die einstmals berühmte Pudeldame begleitete ihre Besitzerin Uschi Thierfelder, ihres Zeichens Ehefrau von

ARWA-Chef Hans Thierfelder, auf ihren ausgedehnten Reisen durch Deutschland, um etwa bei den „Strumpfberatungstagen“ Kundenkontakt zu pflegen. Mit großem Erfolg!

Unterm Strich gesehen war diese Werbestrategie sicher angenehmer, vor allem für die Kundinnen und ihre Beine.