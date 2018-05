Artenschutz Problematische Neubürger im FFH-Gebiet

Ein Kormoran sitzt auf einem toten Baum in der Gaildorfer Kocheraue. Der Fischräuber hat sich in den letzten Jahren entlang von Kocher und Rot massiv verbreitet. © Foto: Richard Färber

Richard Färber

Überm Diebach kreist der Kormoran und an den Bäumen in der Rotaue nagt der Biber. Dessen erste „urkundliche Erwähnung“ für Fichtenberg rührt vom 12. März dieses Jahres: Bei der Gemeindeputzete war wie berichtet am Wehr beim Sägewerk eine „Biberrutsche“ entdeckt worden: Hier also geht der Großnager bevorzugt baden.

Mittlerweile habe man bei der Scholz GmbH & Co. KG ein paar Hundert Meter rotabwärts eine weitere Biberrutsche gefunden, erklärt der Fichtenberger Bürgermeister Roland Miola. Und in dem Waldstück neben dem Sägewerk habe man einen nach allen Regeln der Nagekunst gefällten Baum entdeckt. Mindestens ein Biber dürfte danach mittlerweile auf Fichtenberger Gemarkung heimisch geworden sein.

Der Neuankömmling wird vorerst zur Kenntnis genommen. Der Kormoran allerdings hat sich in den letzten Jahren bereits zum Ärgernis entwickelt. Anfang der 2000er-Jahre habe man den Vogel vereinzelt beobachten können, sagt Günter M. Mayr, im Fischereiverein und der Fischhege Rot-Kocher aktiver Alt-Bürgermeister von Oberrot. Mittlerweile aber ziehen ganze Geschwader durch die Rotaue. Ob er auch in der Gegend nistet, ist nicht bekannt, Schlafbäume aber habe man bereits entdeckt, sagt Mayr.

An der Jagst verdrängt

Der Fischräuber richtet enorme Schäden an. 2016 habe es in der Fichtenberger Rot bis zu fünfzig große Äschen gegeben, berichtet Mayr. Im Frühjahr 2017 waren sie weggefressen. Zwar lässt die Kormoranverordnung die Vergrämung durch Abschüsse mittlerweile zu, allerdings nicht in Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebieten. Die EU hat den Kormoran aus der Liste der besonders geschützten Arten gestrichen, die Entscheidung, ihn in die Liste der jagdbaren Arten aufzunehmen, steht noch aus.

Bei den FFH-Gebieten im Rottal handelt es sich um 150 bis 200 Meter breite Streifen entlang der Gewässer. Außerhalb ist der Kormoran kaum anzutreffen. Ursache seiner Verbreitung im Rottal und auch im Kochertal ist auch die Verdrängung andernorts: An der Jagst, wo nach der Umweltkatastrophe im Jahr 2015 neue Fischbestände aufgebaut werden, wird der Kormoran nicht geduldet. Die Ausnahmegenehmigung, die dort Abschüsse erlaubt, strebt Mayr nun auch für das Rot- und das Kochertal an. Bei der Mitgliederversammlung der Fischhegegemeinschaft Rot-Kocher am 20. Juni soll eine entsprechende Resolution verabschiedet werden.

Unterstützung gibt’s dafür auch von der Gemeinde Fichtenberg. Der Gemeinderat hat sich in seiner letzten Sitzung mit der neuen Verordnung zur genaueren Festlegung der FFH-Gebiete befasst, die das Regierungspräsidium Stuttgart erlassen will. Die Gemeinden können dazu bis zum 9. Juli Stellung nehmen.

Straßenbau berücksichtigen

Fichtenberg nutzt die Gelegenheit, um auf die Notwendigkeit von Spielräumen hinzuweisen, die im Konfliktfall benötigt werden. Dazu gehören Biberschäden am Hochwasserschutzdamm und eben auch der Kormoran, der seltene Fischbestände in der Rot bedroht. Über eine Vergrämung sollte nachgedacht werden können, heißt es im Protokoll der Gemeinderatssitzung.

Vorsorglich wird auch auf noch offene Entwicklungspotenziale hingewiesen. Eine Ausweitung der FFH-Gebiete bei Mittelrot etwa sollte nicht die Planung einer künftigen Umgehungsstraße tangieren. Im Gebiet Mühläcker im Hauptort sollte der Bau einer weiteren Häuserzeile möglich sein. Und der Bau von Umgehungsgerinnen bei den Wehren an der Kronmühle und am Holzwerk sollte ebenfalls nicht beeinträchtigt werden – zumal diese Gerinne die Durchlässigkeit der Rot verbessern und damit auch den Fischbeständen dienen.

Die Stellungnahme wurde ­einstimmig beschlossen und wird an das Regierungspräsidium ­weitergeleitet. Ob und wie sie sich in der neuen Verordnung auswirken wird, bleibt abzuwarten. „Ich bin gespannt, was rauskommt, wenn wir das schicken“, sagt Miola.