Sulzbach-Laufen Pro-Kopf-Verschuldung soll unter 600 Euro sinken

Sulzbach-Laufen / Petra Zott

In Sulzbach-Laufen freut man sich über eine gute Entwicklung der Finanzen. Über die Gewerbesteuer strömt deutlich mehr Geld in die Kasse.

Das Haushaltsjahr 2017 ist besser gelaufen, als wir erwartet haben“, freute sich Sulzbach-Laufens Bürgermeister Markus Bock in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein deutlicher Anstieg bei der Gewerbesteuer sorgte für einen positiven Jahresabschluss. Statt wie geplant rund 2,5 Millionen, sprudelten ganze 3,77 Millionen Euro in die Gemeindekasse. „Natürlich holt uns das in zwei Jahren wieder ein, wenn wir deshalb höhere Umlagen zahlen müssen“, so der Schultes, „aber wir konnten dadurch auch unsere ­Rücklage etwas auffüllen.“ Auch die Zuweisungen aus der Einkommensteuer stieg gegenüber dem Planansatz um 88.000 Euro auf rund 1,3 Millionen Euro.

Viel investiert

Sämtliche Großprojekte blieben im Kostenrahmen. So blieb man beim neuen Feuerwehrgerätehaus rund 100.000 Euro unter den geplanten Kosten. Bei den Straßenbaumaßnahmen war es eine weitere Viertelmillion und auch die Baumaßnahme Heerstraße Süd und die Maßnahmen zum Anschluss der Weiler Nestelberg, Hochhalde, Bayerhöfle und Platz schlossen positiv ab. Das liege zum einen daran, so Markus Bock, dass viele örtliche Firmen sich an den Ausschreibungen beteiligt und der Gemeinde gute Angebote gemacht haben, zum anderen aber auch daran, dass zum Beispiel die Feuerwehr auch auf manches verzichtet habe, das wünschenswert, aber eben nicht unbedingt dringend notwendig war.

Ebenfalls positiv: Die für 2017 geplante Kreditaufnahme von fast einer Million war nicht notwendig. Zudem konnte die Allgemeine Rücklage um 941.915 Euro auf jetzt 1,8 Millionen Euro aufgestockt werden. „Das ist ein Polster, das wird 2019 brauchen werden“, so der Schultes. Dann kommen aufgrund der guten Steuereinnahmen 2017 „extrem hohe Umlagen“ auf die Gemeinde zu.

Der Schuldenstand pro Kopf beträgt 2017 zum Jahresende 997,97 Euro, zu Beginn lag er bei 1062,80 Euro pro Einwohner. „Das ist ein Wert, den man angesichts der hohen Investitionen akzeptieren kann, die wir 2017 getätigt haben“, so Bock. Ruhig schlafen könne er aber erst, wenn der Schuldenstand wieder unter 600 Euro liege. Er dankte Kämmerin, Rathaus- und Bauhofteam für ihr umsichtiges Wirtschaften, aber auch den Gemeinderäten, die die Maßnahmen immer mitgetragen hätten. „Sie haben viele Ideen eingebracht, auch was Sparmaßnahmen angeht, haben aber auch in finanziell schwierigen Zeiten zukunftsweisende Projekte mitgetragen und nicht alles über die Tischkante gekippt.“ Bock bescheinigte seinen Räten „ein waches Auge auf unsere Finanzen und gleichzeitig genug Weitblick für die Entwicklung der Gemeinde“. Die gaben das Lob an Gemeindeverwaltung und besonders an Kämmerin Natascha Beißwenger zurück und genehmigten einstimmig die Jahresrechnung.