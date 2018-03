Gartenbauverein Pokal für Auftritt beim Pferdemarkt überreicht

Gaildorf / Hans Buchhofer

Dass die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Gaildorf eine gute Gemeinschaft bilden, war bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag zu sehen. Das Vereinsheim des TSV Gaildorf war bis auf den letzten Platz besetzt. Die stellvertretende Vorsitzende Anne Dorner hatte die Aufgabe, den Abend zu moderieren, da der seitherige Vorsitzende Dieter Schüler überraschend seinen Vorsitz aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

„Es hat uns erschüttert, aber wir respektieren seinen Entschluss“, kommentierte Anne Dorner diesen Abgang. Traditionell gehört ein Fachvortrag zu den Regularien bei einer Mitgliederversammlung. Brigitte Kreuzer vom Landwirtschaftsamt Ilshofen referierte über Anbaupläne, Frucht- und Kulturfolge, über Mischkulturen und über die praxisnahe Umsetzung dieser Anbaumethoden. Die Referentin überzeugte als versierte Fachfrau auf diesem Gebiet.

Den Jahresbericht stellte Ursula Möller in einer lebendigen Rückschau vor. Sie erinnerte an die Aktivitäten des vergangenen Jahres beginnend mit der Besenausfahrt, der Mitgliederversammlung und der Blütenwanderung, an die Aktion „Gaildorf chillt“, den Vereinsausflug in den Schwarzwald, den Tag des offenen Gartens bei Wacklers, an das Erntefest, den Familienabend und vor allem die Mitwirkung beim Pferdemarkt.

Kassier Karl-Heinz Stooß berichtete über die finanzielle Situation des Vereins. Am Jahresende konnte der OGV einen kleinen Gewinn verbuchen. Die beiden Kassenprüfer Markus Kubin und Ludwig Schmid bestätigten dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung, so dass Bürgermeister Frank Zimmermann eine einstimmige Entlastung erzielen konnte.

Der OGV hatte beim Pferdemarktumzug mit seinem Wagen ins Schwarze getroffen, und Frank Zimmermann überreichte dafür an Anne Dorner einen Pokal. Die Ehrungen übernahmen Ute Tränkle vom Kreisverband Backnang, assistiert von Anne Dorner, die noch abschließend das Jahresprogramm 2018 vorstellte. OGV-Mitglied Tina Grünberg hatte noch den Antrag gestellt, dass der Verein eine Homepage ins Internet stellen sollte. Dieses Vorhaben möchte der Ausschuss bald realisieren.