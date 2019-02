Oberrot / Brigitte Hofmann

Zwar ließ die Tagesordnung der Oberroter Gemeinderatssitzung keine besonderen Vorkommnisse erwarten, doch diese Annahme war falsch. Ruckzuck füllten sich die Stuhlreihen im Bürgersaal und allein die Einwohnerfragestunde zog sich über eine geschlagene Stunde hin. Der Grund: die Billigung des Bebauungsplan­entwurfs „Lange Äcker, Erweiterung“ durch den Gemeinderat in der vorangegangenen Sitzung. Das rief die mehr als ein Dutzend Bürger aus Hohenhardtsweiler auf den Plan, die nicht nur fragten und massiv protestierten, sondern auch Widerstand ankündigten. Ausgangspunkt ist, dass Fertighaus Weiss plant, die Musterhaus-Siedlung am Nordrand des Oberroter Teilorts mit momentan zwei bis vier Objekten nach und nach auf bis zu 22 Einheiten zu erweitern. Nicht so sehr die Musterhauswelt an sich stellt für die Anwohner den Stein des Anstoßes dar, wohl aber die geplante Zufahrt über schmale Siedlungsstraßen mit 30er-Zone und angrenzendem Spielplatz.

Wie kann man planen, ein so großes Baugebiet über eine so kleine Straße anzubinden? Was wird mit den Anwohnern hinsichtlich Verkehrsbelästigung und Luftverschmutzung? Warum die Musterhauswelt nicht über den Mangenhofweg und einen Wendehammer im geplanten Bereich anbinden? Warum wurden die Bürger im Vorfeld nicht besser informiert und mitgenommen? Zu den Öffnungszeiten der Musterhäuser sei man jetzt schon über Gebühr belastet durch hin- und herfahrende Autos und zugeparkte Hofeinfahrten, hieß es.

Was werden könnte, wenn bei Bautätigkeit auch noch der Lkw-Verkehr hinzukommt, mögen sich die Hohenhardtsweiler nicht ausmalen. Bemängelt wurde auch, dass selbst Ortsansässige nicht an Bauplätze kämen, sich die Gemeinde aber für dieses besondere Baugebiet, das unter dem Begriff urbanes Gebiet läuft, einsetze. Ob er denn bald mit einem Gespräch rechnen dürfe, fragte ein angehender Bauherr aus Schwäbisch Hall, der seit mehr als zwei Jahren auf den endgültigen Zuschlag wartet, um in Hohenhardtsweiler sein kleines Eigenheim bauen zu dürfen.

Bürgermeister Daniel Bullinger geriet zunehmend in die Defensive. Man habe versucht, die Situation zu entschärfen, was aber am Grunderwerb gescheitert sei, verteidigte er sich und die Verwaltung. Die Pläne lägen ja öffentlich aus, Behörden, Träger öffentlicher Belange und Bürger würden an dem Verfahren beteiligt. Jeder habe die Gelegenheit, schriftlich Stellung zu beziehen. Dann gelte es, die Interessen gegeneinander abzuwägen und Kompromisse zu finden. Die Planungshoheit läge letztendlich beim Gemeinderat. Man müsse aber auch die Standortsicherung der Firma Weiss im Auge haben. Ein Vorschlag aus den Reihen der Besucher: „Die neuen Musterhäuser könnten doch auch in der ersten Reihe des Oberroter Neubaugebiets Fichtäcker entlang der L 1054 stehen.“ Die Hohenhardtsweiler sind jedenfalls fest entschlossen, für ihre Interessen zu kämpfen.