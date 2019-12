Was lange währt, wird nun wahr: Alle Voraussetzungen sind erfüllt, damit der Wiederaufbau der Pilgerstaffel verwirklicht werden kann. Die Finanzierung der Baukosten steht und der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung zwei Fachfirmen mit den Bauarbeiten beauftragt.

„Es ist wichtig, an den Start zu gehen, dadurch hoffen wir auf weitere Spenden“, verdeutlichte Bürgermeister Armin Mößner. „Theoretisch könnten die Bauarbeiten beginnen“, wenn möglich noch vor Weihnachten, sagte Lars Kaltenleitner, Leiter des Stadtbauamts. Dies hänge jedoch davon ab, ob der für die Erdarbeiten am Hang erforderliche Spezial-Langarm-Löffelbagger verfügbar ist. Zudem benötige man noch geeignetes Erdmaterial zur Hangbefestigung. „Wir haben die Umsetzung weiter vorangetrieben“, informierte Kaltenleitner das Stadtparlament.

Schon Anfang des Jahres hätten die beiden Firmen Hans-Peter Bay aus Backnang und SDC-Steinsanierung Denkmalpflege, eine Tochter des Bauunternehmens Leonhard Weiss, Angebote gemacht. Die Bauleistungen werden im freihändigen Verfahren vergeben, da zuvor zwei Ausschreibungen wegen zu hoher Angebotssummen wieder aufgehoben werden mussten. Der Erdarbeiten-Dienstleister Bay werde die Baggerarbeiten übernehmen und habe das Angebot aufrechterhalten. Mit Blick auf die Lohnerhöhungen für 2020 habe SDC sein Angebot angepasst. Dadurch erhöht sich die Summe um etwas mehr als 5000 Euro auf nun 218.709 Euro.

Bei der Sondierungsgrabung beim ehemaligen Treppendurchgang an der Mauer um die Walterichskirche im September habe man weitergesucht. Gefunden habe man aber keine weiteren Stufen oder Treppenwangen. Damit ist die Lage des Durchgangs vorgegeben, woraufhin der vorhandene Lageplan in diesem Bereich neu gezeichnet werden musste. Dabei sei auch ein etwas verkürzter und optimierter Treppenanfang mit aufgenommen worden.

Statt Beton kommt Sandstein zum Einsatz

Als bessere Lösung werde die Strecke nun etwas kürzer und gedreht, wobei zwei Stufen wegfallen. Die obere Denkmalbehörde habe darauf hingewiesen, dass für die Stufen und Treppenwangen Originalmaterial, sprich Sandstein, zu verwenden ist. Zum Einsatz kommt nun Wünschelburger Sandstein, der auch am Marktbrunnen verbaut ist.

Der geringfügig höhere Preis für die Ausführung in Sandstein statt in Beton ist bereits im Angebotspreis der Firma SDC enthalten. Die geringe Änderung der Entwurfsplanung hat keine Auswirkung auf die Grabungserlaubnis und denkmalrechtliche Genehmigung durch die Denkmalbehörde, versicherte Kaltenleitner.

„Der Wiederaufbau der Pilgerstaffel wird eine große Maßnahme, da viele Geräte benötigt werden“, aber „wir greifen nur wenig in den Hang ein, da er ziemlich steil ist“. Die Erdauffüllung zur Hangbefestigung ist etwa einen Meter dick, wird aber begrünt. Auch werde der Berg etwas flacher, erläuterte der Stadtbauamtsleiter.

„Es wurde schon lange genug geredet, die Umsetzung sollte nun endlich vonstattengehen. Darum hoffen wir, dass wir einen milden Winter bekommen“, betonte Rainer Hirzel (UL). „Wir hoffen, dass die Pilgerstaffel so wird, wie wir es uns vorstellen, dass der Berg nicht zu stark angeschnitten wird, damit sie genug Festigkeit hat, und wir in den nächsten Monaten hinauflaufen können“, zeigte sich Edgar Schäf optimistisch. Die Kosten für die Metallteile der Pilgerstaffel, wie der Handlauf, die Tafeln sowie das obere Tor, seien in den Baukosten nicht enthalten, erklärte der Stadtbaumeister auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden.

Beteiligte hoffen, dass der Bau noch 2019 beginnen kann

Es sei „deutlich zu spüren, wie viel Arbeit dahintersteckt“, fand Martin Stierand. „In der Haltbarkeit steht Sandstein Beton nicht nach“, betonte Kaltenleitner auf Nachfrage des Stadtrats der MDAL/Die Grünen-Fraktion, zudem habe dieser Stein gegenüber Beton den Vorteil der Rauheit. „Wir hoffen, dass der Bau noch dieses Jahr beginnen kann und fassen gerne den Beschluss, dass etwas geschieht“, da so viele Spender das Wiederaufbauprojekt unterstützten, sagte Susanne Barreuther (CDU-FWV).

Geschlossen stellte das Stadtparlament den leicht veränderten Entwurf zum Wiederaufbau der Pilgerstaffel fest. Es beauftragte die Firma Hans-Peter Bay Dienstleistungen im Erdbau mit den Erd- und Hangsicherungsarbeiten in Höhe von 54 573 Euro und die Firma SDC-Steinsanierung Denkmalpflege Crailsheim GmbH & Co. KG aus Satteldorf mit den Betonier- und Natursteinarbeiten in Höhe von 218.709 Euro.