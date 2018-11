Kino Phantastische Doppelfilmnacht

Gaildorf / swp

In einer Doppelfilmnacht können sich die Fans der Geschichten um Joanne K. Rowlings Zauberwesen den aktuell gestarteten Film „Grindelwalds Verbrechen“ und zuvor den ersten Teil „Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ im Doppelpack zu Gemüte führen.

Der erste Teil des von David Yates inszenierten Fantasy-Abenteuers lockte allein in Deutschland mehr als 3,5 Millionen Besucher in die Kinos. Als der hochbegabte britische Zauberer Newt Scamander (Eddie Redmayne) im Jahre 1926 von einer Forschungsreise nach New York zurückkehrt, entwischen ihm einige der magischen Wesen. Während die magische Welt von einer unbekannten Macht bedroht wird, versuchen Scamander, Jacob Kowalski (Dan Fobler) und Tina Goldstein (Katherine Waterston), die Fabelwesen wieder einzufangen. Doch ihre Unternehmungen werden durch Percival Graves (Colin Farrell) erschwert, der es auf Newt und Tina abgesehen hat.

Fabelhafte Snacks

Zum legendären Pausenimbiss haben sich die Kinomacher natürlich wieder passende, fabelhafte oder fantastische Snacks einfallen lassen und schon zur Begrüßung wird es Drachenblut zu trinken geben. Deutlich düsterer soll der am 15. November gestartete zweite Teil der Fantasy-Reihe sein, „Grindelwalds Verbrechen“. Denn die Schandtaten des von Johnny Depp dargestellten bösartigen Schwerverbrechers Grindelwald führen den Besucher in extrem düstere Gefilde. Ein willkommenes Gegengewicht zum gefährlichen Handlungsstrang bilden auch hier neue und bekannte fantastische Tierwesen mit teils wunderbar abgefahrenen Designs, die auch tricktechnisch die größten Highlights bilden und den Film ausbalancieren. Mit diesem Konzept einer langen Doppelfilmnacht wollen die Sonnenlichtspiele Fans der Fantastischen Tierwesen anlocken und neue Fans infizieren.

Info. Die Doppelfilmnacht am 24. November beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten für 18 Euro pro Person, inklusive Imbiss gibt es bis zum 22. November und nur im Vorverkauf in den Sonnenlichtspielen und in der Buchhandlung Schagemann in Gaildorf.