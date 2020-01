Der Gaildorfer Pferdemarkt ist die größte Veranstaltung im Limpurger Land, schreibt die Stadt auf ihrer Homepage zu dem Fest. Demnach kommen jährlich 10.000 bis 20.000 Menschen nach Gaildorf um zu feiern, schöne Pferde zu beobachten und Fachvorträge anzuhören. Seit 1928 kommen in Gaildorf die Menschen zum Pferdemarkt zusammen. Anfangs nur am zweiten Montag im Februar. Inzwischen startet er am Freitag davor.

Das Programm des Gaildorfer Pferdemarkts 2020

Der Markt beginnt traditionell am Freitagabend mit einem Fachvortrag. In den folgenden drei Tagen werden Pferde und Kutschen prämiert, laufen Krämermärkte und Ausstellungen, zeigen Pferde ihr Können und zum Umzug am Montag kommen viele Menschen nach Gaildorf.

Beim 84. Gaildorfer Pferdemarkt ändert sich einiges im Programm, im Vergleich zu dem Jahren zuvor. Die Stuten-, die Kutschenprämierung und der Fuhrmannswettbewerb werden auf andere Tage und Tageszeiten verschoben. Dieses Programm kündigt die Stadt an den viert Pferdemarkt-Tagen an:

An mehreren Tagen des 84. Gaildorfer Pferdemarkts

ab Sonntag, 2. Februar (Woche vor dem Pferdemarkt): Mitgliederausstellung der IG Kunst

Rathaus

Samstag, 8 Uhr bis Montag: Landwirtschaftliche Ausstellung

auf dem Hallengelände

Samstag, 11 Uhr bis Montag: Bewirtung, Tanz, Musik und Kinderparcours

Körhalle

Sonntag, 11 Uhr bis Montag: Flohmarkt

im Graben des Alten Schlosses

Sonntag, 11 Uhr bis Montag: Historischer Handwerkermarkt mit Bewirtung durch die Bürgerstiftung

im Innenhof und um das Alte Schloss

Pferdemarkt-Auftakt am Freitag, 7. Februar 2020

20 Uhr: Fachvortrag: Schutzimpfungen beim Pferd – Möglichkeiten und Grenzen der Krankheitsvorbeugung mit Dr. Peter Witzmann

Limpurg-Halle, Kernersaal

Der erste ganze Pferdemarkt-Tag – Samstag, 8. Februar 2020

8.30 Uhr: Pferdeprämierung mit Stuten aus dem ganzen Land

Kocherwiesen

13 Uhr: Fuhrmannstreffen: Ross und Forst – Holzrücken und mehr

Kocherwiesen

Verkaufsoffener Sonntag, 9. Februar 2020

11 Uhr: Jazz-Frühschoppen der Kulturschmiede mit Fats – A Tribute to Fats Domino

11 bis 16 Uhr: Pferdeschau: Ein buntes Programm rund ums Pferd

Reithalle

13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag

14 Uhr: Unterhaltungsmusik in der Stadtkapelle

Limpurg-Halle, Schenk-Albrecht-Saal

Großer Umzug am Montag, 10. Februar 2020

8 Uhr: Krämermarkt

Innenstadt

8.30 Uhr: Kutschenprämierung: Große und kleine Kutschen

Kocherwiesen

14 Uhr: Festumzug mit Kommentierung am Marktplatz

Innenstadt

Die Zuschauerjury wählt die schönsten Wagen.

15 Uhr: Kinderparty

Limpurg-Halle

Termine des Pferdemarkts

In Jahr 2020 feiern die Gaildorfer den Pferdemarkt zum 84. Mal. Freitag bis Montag, vom 7. bis zum 10. Februar 2020. Das sind die Termine der kommenden Jahre:

85. Pferdemarkt: 5. bis 8. Februar 2021

86. Pferdemarkt: 11. bis 14. Februar 2022

87. Pferdemarkt: 10. bis 13. Febuar 2023

88. Pferdemarkt: 9. bis 12. Februar 2024

89. Pferdemarkt: 7. bis 10. Februar 2025

