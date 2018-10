Kirche Pfarrberuf macht Stress und Spaß

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Eine große Aufgabenfülle und ein hohes Arbeitspensum hat Pfarrer Steffen Kaltenbach bisher allein bewältigen müssen. Nun bekommt er tatkräftige Unterstützung durch den neuen Ausbildungsvikar Christian Schmitt. Der ledige 30-Jährige ist vor Kurzem ins Kirchenkirnberger Pfarrhaus eingezogen. Um in der Kirchengemeinde anzukommen, stellte er sich deren Mitgliedern beim Gemeindenachmittag am Tag der Deutschen Einheit kurz vor. Christian Schmitt, 1988 in Darmstadt geboren, kommt aus einer gläubigen Familie und wuchs im südhessischen Gernsheim auf. „Als 17-Jähriger hatte ich ein Bekehrungserlebnis und baute eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus auf.“ Darum habe er sich entschieden, Theologie zu studieren: „Das Sinnvollste, was ich tun kann, ist es, mein Leben in den Dienst Gottes zu stellen.“ In Leipzig absolvierte er das Grundstudium, das Hauptstudium und Examen in Tübingen.

„Neugierig und hoch motiviert“

Nun folgt der zweieinhalbjährige praktische Ausbildungsabschnitt des Pfarrdienstes: „Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit wird in Kirchenkirnberg sein, darum möchte ich die Gemeindemitglieder gerne kennenlernen“, betonte Christian Schmitt und verglich das Vikariat mit dem Referendariat fürs Lehramt. Der Vikar sei „neugierig, hoch motiviert und will wissen, wie man als Christ in einem kleinen Dorf lebt“, so Kaltenbach.

Als neuer Ausbildungspfarrer veranschaulicht er Schmitt das breite Aufgabenspektrum des Pfarrberufs. Zum Einstieg erzählt er eine anekdotische Geschichte, die illustriert, wie es in einem typisch schwäbischen Pfarrhaus noch bis vor etwa 70 Jahren zuging: Eine fleißige Haushälterin kümmert sich um den Vikar wie um einen Sohn und umsorgt die Pfarrfamilie. In der Präsentation „Der Pfarrer ist anders …“ zeigt Steffen Kaltenbach den Unterschied auf zwischen seinen Idealvorstellungen vom Pfarrberuf und der Wirklichkeit.

„Es ist anders, als ich selbst dachte“, erklärte Kaltenbach. Für die Begleitung der Gemeindemitglieder als Seelsorger bei Taufen, Trauungen oder Beerdigungen sowie Besuche zu Hause, in Pflegeheimen und Krankenhäusern habe er leider nur wenig Zeit.

Im Zentrum stehen die beiden Kirchengemeinden Fornsbach und Kirchenkirnberg. Da seien die Gottesdienste vorzubereiten: „Die Predigten schreibe ich am frühen Sonntagmorgen, deshalb sind sie immer topaktuell.“ Hinzu kommen Kirchengemeinderatssitzungen, Kindergartenarbeit, Religionsunterricht in der Grundschule Fornsbach, Konfirmandenunterricht, Gemeinde­nachmittage für Senioren und anderes. Im Distrikt Murrhardt hat Kaltenbach weitere Verpflichtungen, so leitet er unter anderem das Projekt „Brückenschlag“. Im Kirchenbezirk Backnang sitzt er in der Bezirkssynode und verschiedenen Gremien, auch wechselt er sich wöchentlich in der Notfallseelsorge mit seinen Kollegen ab. Den Großteil seiner Zeit verbringe er an Schreibtisch und Computer und kümmere sich auch um die Pfarrgutsverwaltung und Pachtverträge. „Der Pfarrberuf kann einem die Kraft komplett aussaugen“, so Kaltenbachs Fazit.

Aber: „Ich feiere jeden Gottesdienst mit und tanke dabei auf.“ Auch sei ihm der Urlaub sehr wichtig, ebenso kleine Erholungs-Oasen im Alltag wie gemütliche Treffen mittwochabends in Fornsbach und freitagabends in Kirchenkirnberg. Zugleich betont er: „Diese Riesenbandbreite der Aufgaben macht mir Spaß und tut gut, auch wenn der Pfarrberuf anders als gedacht und verschärft ist durch die Verantwortung für zwei Kirchengemeinden.“

An jedem Sonntag soll es läuten

Um die großen seelischen Belastungen auszuhalten, sei es wichtig, das gesamte Leben mit dem Tod vor Gott zu legen. „Mein Wunsch wäre ein ganzer Pfarrer für Kirchenkirnberg“, und in Fornsbach wäre für ihn eine 75-Prozent-Stelle vorstellbar: „Ich lege großen Wert darauf, dass die Kirchenglocken an jedem Sonntag läuten.“ Er dankt allen, „die mir den Rücken stärken und mich unterstützen“.

Ein Besucher empfiehlt dem Pfarrer, einen Teil seiner Arbeit zu delegieren. „Darum habe ich Ja gesagt, als Dekan Wilfried Braun mich fragte, ob ich mir ein Vikariat vorstellen kann. Dies ist eine große Chance, einen jungen Menschen, der neue Ideen und Vorstellungen hat, an den Pfarrberuf heranzuführen. Dabei will ich nicht nur zeigen und lehren, sondern auch für mich noch etwas Neues lernen und jemanden haben, an den ich Aufgaben delegieren kann“, betont Steffen Kaltenbach. Doch bittet er noch um Geduld: An Weihnachten werde er überlegen, was Christian Schmitt übernehmen könne, um selbst mehr Zeit für die Familie zu haben. Etwa ab Mitte Februar 2019 werde er dann mehr Aufgaben an den Vikar übergeben.