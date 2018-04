Versammlung Peter Kraft zum Ehrenmitglied ernannt

Sulzbach-Laufen / swp

In den Tätigkeitsberichten des Vorsitzenden, Schriftführers und des Abteilungsleiters Böllerschützen ließ der Heimat- und Kulturverein Sulzbach-Laufen noch einmal die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Vorsitzender Peter Kraft blickte in diesem Zusammenhang auf die erfolgreichen Veranstaltungen des Vereins und das 25-Jahr-Jubiläum zurück.

Er informierte die Versammlung über die angefallenen und noch offenen Bau- und Renovierungsmaßnahmen, wobei der Einbau der neuen, funktionsgerechten Küche die herausragende Maßnahme des vergangenen Jahres darstellte. Möglich wurde dies durch die großzügige Spende von Heidrun Hansen und dem nimmermüden Einsatz von Helga Haas.

Kraft bedankte sich abschließend bei Vorstandschaft und Ausschuss für die produktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den sechs Jahren seiner Vorstandschaft und informierte die Versammlung, dass er sich nicht mehr zur Wahl stelle. Er war als Gründungsmitglied seit 1992 – mit Ausnahme einer kleinen Auszeit – über all die Jahre hinweg maßgeblich in Ausschuss und Vorstandschaft des Vereins tätig und möchte nun die Verantwortung in jüngere Hände legen.

Schatzmeisterin Susanne Haas und die gesamte Vorstandschaft wurden einstimmig entlastet. Beim folgenden Tagesordnungspunkt informierte Kraft über die geplanten Satzungsänderungen. Die Abstimmung ergab ebenfalls ein einstimmiges Ergebnis.

Einstimmig gewählt

Bei den nachfolgenden Wahlen wurden Helga Haas zur ersten Vorsitzenden, Markus Bock zum zweiten Vorsitzenden, Dietmar Stiefel zum dritten Vorsitzenden und Susanne Haas zur Schatzmeisterin gewählt – jeweils einstimmig. Neu in den Beirat wählte die Versammlung Dr. Natascha Schmitt, Katja Biederstädt und Willi Wild. Wiedergewählt wurden der Abteilungsleiter Böllerschützen Werner Biederstädt und Beisitzerin Stefanie Schmitt sowie die beiden Kassenprüfer Gerhard Weller und Walter Eisele. Nicht zur Wahl an diesem Abend standen Dr. Hans-Peter Petry (Schriftführer) und Sascha Braun (Beisitzer).

Markus Bock bedankte sich zusammen mit der neugewählten Vorsitzenden Helga Haas bei den ausscheidenden Vorstands- und Ausschussmitgliedern Thomas Braun und Peter Kraft für deren langjährige Arbeit im und für den Verein mit einem Abschiedsgeschenk in Form eines Ehrenkruges und eines Gutscheins. Peter Kraft wurde darüber hinaus zum Ehrenmitglied des Heimat- und Kulturvereins Sulzbach-Laufen ernannt. Beide Ausscheidende versichern, dass sie dem Verein auch weiterhin tatkräftig zur Seite stehen werden.

Die neue Vorsitzende Helga Haas bedankt sich in ihrem Schlusswort für das ihr bei der Wahl entgegengebrachte Vertrauen und bat gleichzeitig um Unterstützung für die nun anstehenden Aufgaben und Arbeiten.