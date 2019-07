Bei einem Besuch an der Grund- und Werkrealschule Oberrot erzählen Lehrer und Schüler aus Lima von ihrem Alltag in Peru. Die Johannes-Gutenberg-Schule ist für die ein wichtiger Anlaufpunkt.

In der Pause scharen sich die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Werkrealschule Oberrot um die Gäste und bestürmen sie mit Fragen. Eine Schülerin will ganz aufgeregt wissen: „Was heißt Kleid auf Englisch? Ich will ihnen sagen, dass sie schöne Kleider anhaben!“ Die Gäste kommen aus dem fernen Land Peru. Es sind die beiden Jugendlichen Jan Carlos und Alexandra sowie ihre beiden Lehrerinnen Sandra und Monika von der Johannes-Gutenberg-Schule in Lima.

Große Unterschiede

Mit dabei sind auch die ehemalige Schülerin Jocelin und ihre Schwester Katherine. Die peruanische Gruppe ist derzeit in Deutschland, um die Arbeit des Kinderwerks Lima vorzustellen, das die Gutenberg-Schule unterhält. Deshalb werden sie auch von den beiden Öffentlichkeitsreferenten Debora Schülein und Jürgen Burst begleitet, der heute als Übersetzer fungiert.

Debora Schülein hatte vor der Pause Land und Leute von Peru mit einem Quiz vorgestellt. Jeder dritte Einwohner in Lima lebt in einem Elendsviertel. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Arm und Reich. „Den Menschen, die in den Elendsvierteln wohnen, wollen wir als Kinderwerk Lima helfen“, erklärt Debora Schülein den Kindern. Die hören interessiert zu und sind fasziniert, als die Gäste in traditionellen Trachten auf der Bühne der Aula Tänze aus Peru aufführen. Mucksmäuschenstill ist es, als die Gäste von der Öffentlichkeitsreferentin interviewt werden.

Jan Carlos ist erstaunt, wie schön in Deutschland die Häuser gebaut sind. „In Peru sehen viele der Häuser aus, als würden sie gleich zusammenfallen“, meint er. Er wundert sich auch darüber, dass hier die Straßen so sauber sind. In Peru gibt es viel mehr Verkehr, sagt er. Und dort sei es gefährlich, als weißes blondes Mädchen alleine unterwegs zu sein, denn die gehören in der Regel zur Oberklasse.

Völkerverständigung Peruanische Schüler tauschen sich mit deutschen Schülern aus Bilderstrecke öffnen

Aber auch für Jungs sei es gefährlich, sagt Sandra. „Es besteht jederzeit die Gefahr, überfallen und ausgeraubt zu werden.“ In Peru gebe es viele Schwangerschaften von Teenagern, und Drogen seien ein großes Problem. Beide sind glücklich, die Gutenberg-Schule des Kinderwerks besuchen zu können. Sie müssen nur ein geringes Schulgeld bezahlen. Alle Schüler sind krankenversichert. Es gibt sogar einen Zahnarzt im Gebäude. In den letzten drei Jahren kann man eine Berufsausbildung als Näherin, Elektriker oder Mechaniker absolvieren.

Lehrerin Sandra war selbst als Schülerin an der Gutenberg-Schule. Mit einem Jahr und neun Monaten kam sie in die Kinderkrippe. Ihr Vater hatte die Familie verlassen. Eine Nachbarin hatte die Mutter auf die Schule aufmerksam gemacht. Sandra sagt: „Die Schule hat uns gerettet!“ Sie musste sich mehreren Ohrenoperationen unterziehen, die von der Bildungseinrichtung gezahlt wurden. Seit 19 Jahren ist sie nun als Lehrerin dort tätig. Die jüngere Monika ist Grundschullehrerin. Sie erzählt von den ganz armen Kindern, die oben am Berg wohnen und einen weiten und gefährlichen Schulweg haben. In vielen Familien gebe es kein Frühstück und kaum ein Abendessen. Deshalb werden mittags 1500 Kinder in der Schule mit Mittagessen versorgt.

Schulfest in Dietenheim „In der Vielfalt fest vereint“ Beim Schulfest der Gemeinschaftsschule im Illertal ging es auch um Vorteile der Vielfalt unter den Schülern.

Jocelin war 14 Jahre auf der Gutenberg-Schule und studiert jetzt Architektur. Nebenher arbeitet sie. Zwei Jahre lang hat sie eisern gespart, um auf eigene Kosten zusammen mit ihrer Schwester ihre Patenfamilie in Deutschland zu besuchen. Solche Paten des Kinderwerks finanzieren einen Großteil der Schulkosten.

Erstaunliches erfahren die Kinder in Oberrot auch über das Speisungsprogramm des Kinderwerks. Für die Kinder, deren Familien sich kein Frühstück leisten können, werden morgens ein Becher mit Milch und Haferflocken sowie ein Brötchen ausgeteilt. 2500 Kinder nehmen das Angebot Tag für Tag in Anspruch. Außerdem bietet das Kinderwerk nachmittags eine Betreuung an mit Hilfe bei den Hausaufgaben, Spielen und biblischen Geschichten.

Besonders viel Spaß haben die Schüler, als sie bei der letzten Tanzaufführung der Gäste miteinbezogen werden. Zum Schluss überreicht Marie Weger als kommissarische Schulleiterin unter lautem Beifall einen symbolischen Scheck in Höhe von 300 Euro an die Gäste. Der Betrag stammt aus dem Erlös des Weihnachtsbasars.

Das könnte dich auch interessieren: