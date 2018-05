Gaildorf VHS: perfektes Make-Up und Xiang Jian Bao

Gaildorf / swp

Die Volkshochschule Gaildorf bietet Anfang Juni ein chinesisches Kochevent und eine Stilberatung an.

Dozentin Yushu Sun zeigt den Teilnehmern ihres Kochkurses am Dienstag, 5. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Schulküche der Parkschule die Zubereitung chinesischer Dampfbrötchen Xiang Jian Bao. Die Vielfalt der chinesischen Küche ist weltberühmt. Der Bogen spannt sich von kräftigen Fleischgerichten über scharfe Fischgerichte bis zu vegetarischen Spezialitäten. Im Kurs werden chinesische Dampfbrötchen mit einer Fleisch-/Gemüsefüllung zubereitet. Kursgebühr beträgt 14 Euro. Lebensmittelkosten werden im Kurs abgerechnet. Die Visagistin und Make-up-Artist Gabriela Modisch leitet am Samstag, 9. Juni, von 14.30 bis 17.30 Uhr den Kurs Farb- und Stilberatung. Die Kursgebühr beträgt 17 Euro. Materialkosten werden im Kurs abgerechnet. Kursort ist der VHS-Raum in der Stadtschule Gaildorf, Kanzleistraße 2. Die Teilnehmerinnen lernen, welche Farben ihnen stehen und wie sie diese praktisch umsetzen. Anmeldungen bis 23. Mai unter 07971/253511.