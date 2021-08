Zur Jahrtausendwende war die Welt in Oberrot noch in Ordnung. Die Klenk Holz AG machte Volumen, investierte in neueste Technik und ihr Vorstandsvorsitzender Eugen Klenk zeigte sich vielfach spendabel und nach einigen emotional geführten Debatten auch kompromissbereit.

Der Patriarch ist kompromissbereit

Weil der Chef einer der ihren war, wurden sich die Oberroter meist einig. „Wenn man ein Problem hatte, ging man halt direkt zum Eugen“, erinne...