Bekanntgaben Parkzone vor Kindergarten für die Eltern

Gaildorf / ka

„In den nächsten zwei Wochen ist das über die Bühne“, kündigt Ortschaftsrat Jürgen Jäckel an. Die Erzieherinnen erhalten Parkausweise und schaffen damit Platz auf den Halteplätzen vor dem Kindergarten. Die Erzieherinnen sitzen auf der Zuhörerbank und sprechen in der Bürgerfragestunde ein weiteres Problem an, den Durchgangsverkehr im Ort. Die Ortsdurchfahrt werde als kleine Umgehung genutzt. Sie beklagen das „laute Pflaster“, wenn Lkw darüberfahren. Vor allem während des Berufsverkehrs sei es „Wahnsinn“. Sie bitten die Verwaltung, sich des Problems anzunehmen. Jäckel informierte das Gremium über diverse Bauvorhaben. Die Ausschreibungen für die Erweiterung und den Umbau des Kindergartens Eutendorf laufen. Im April sollen die Arbeiten vergeben werden. Die Kinder ziehen während der Bauphase ab Juni ins Gemeindehaus um. Ende des Monats soll mit den Bauarbeiten an der Waldheckenstraße begonnen werden. „Es muss eine provisorische Wasserleitung verlegt werden und dafür darf es keinen Frost haben“, erklärt Jäckel.