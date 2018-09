Gemeinderat Parkplätze sollen Raser bremsen

Sulzbach-Laufen / Petra Zott

Die Anbindung des Gewerbegebietes Kocherwiesen an die Bundesstraße 19 in Sulzbach ist auf der Zielgeraden. Umso drängender ist die Frage für die Mitglieder des Gemeinderates, wie verhindert werden kann, dass eilige Zeitgenossen den Kocherweg als Ortsumfahrung nutzen.

Der Antrag der Gemeinde, den Kocherweg als beschränkt öffentliche Straße mit dem Schild „Anlieger frei“ zu widmen, wurde genehmigt, nicht aber die Beschränkung auf Tempo 30. „Da bleiben wir aber dran“, versprach Bürgermeister Bock. Hoffnung gibt ihm ein Sicherheitsaudit, das deutlich macht, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit Tempo 30 eigentlich zwingend nötig wäre. Auch die Errichtung einer Ampel mit Dauerrot wie in Michelbach/Bilz wurde abgelehnt, so der Schultes. Man habe ihm gesagt, dass dies heute – wenn überhaupt – nur noch bei stark befahrenen Kreuzungen in Frage komme.

Bei einem Gespräch mit Verbandsbaumeister Manfred Sonner kam nun die Idee auf, den Menschen, die den Kocherweg als Abkürzung nutzen wollten, den Spaß nachhaltig zu verderben. Pflanzkübel und Parkflächen sollen Autofahrer zum Langsamfahren zwingen, so dass bei der Nutzung der Straße eher ein Zeitverlust als ein Vorteil entsteht. Firmen und Anlieger der Straße haben in Vorgesprächen, so Bock, bereits ihre Zustimmung bekundet. Klar sei, dass darauf geachtet werde, dass Firmen weiterhin gut auch mit LKW angefahren werden können.

Positive Resonanz

Die Idee einer „Straßenmöblierung“ kam bei den Räten gut an. „Das müssen wir gleich machen“, so Natascha Schmitt, „das muss gleich beim ersten Durchfahren abschrecken“. Fritz Jäger plädierte dafür, zunächst probehalber Pflanzringe aufzustellen und Parkflächen auszuweisen und dann sofort zu kontrollieren, ob das so funktioniere.

Die Anwohner sollen bei den Markierungsarbeiten mit einbezogen werden. Man wolle sie ja nicht behindern, sondern schützen, so der Schultes. Gleichzeitig müsse es für Durchfahrende so unbequem wie möglich sein, den Kocherweg zu passieren. „Wir möchten, dass sie oben durch den Ort fahren. Wir haben dort Dienstleister wie Apotheke oder Tankstelle, die auf den Durchgangsverkehr angewiesen sind.“ Er werde deshalb auch gleich nach Eröffnung der Straße auf verstärkte Kontrollen durch die Polizei drängen.