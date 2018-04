Tiefgarage Parkdeck wird ab sofort per Kamera überwacht

Gaildorf / rs

Viele Appelle, Kontrollmaßnahmen und die nächtliche Schließung haben nicht gefruchtet. Vandalismus in der Tiefgarage unter der Gaildorfer Schulstraße sorgt weiterhin für Ärger. Jüngster aufsehenerregender Fall: Unbekannte haben eine Tür in Brand gesteckt (wir haben berichtet). Nun wird der kürzlich auf Vorschlag der Stadtverwaltung gefasste Beschluss des Gemeinderats umgesetzt: Eine Videoüberwachung wird installiert.

„Datenschutz eingehalten“

Die Kameras sind laut Dr. Daniel Kuhn, Pressesprecher der Verwaltung „mit Bewegungssensoren ausgestattet, die nur bei Bewegung aktiv werden“. Die Daten würden zudem nur dann durch die entsprechenden Stellen ausgewertet, „wenn sich weitere Sachbeschädigungen ereignen, um den oder die Täter ermitteln zu können“. Sämtliche Vorschriften hinsichtlich des Datenschutzes sind laut Kuhn „selbstverständlich eingehalten worden“. Mit der Videoanlage könne dem Vandalismus in der Tiefgarage „nun endlich effektiv begegnet werden“.

Diese Videoüberwachungsanlage wird nun am heutigen Samstag von 7 bis 18 Uhr installiert. In dieser Zeit, so Kuhn, „kann das Parkhaus leider nicht genutzt werden“. Der Rathaussprecher verweist in diesem Zusammenhang auf ausreichend Parkmöglichkeiten in der Innenstadt und am Hallengelände.