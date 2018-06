Verkehrspolitik Optisch wie „verlassene Bahnstationen in Sibirien“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Massive hygienische Missstände in der Gaildorfer Bahnhofsunterführung, rassistische Schmierereien: Dieses leidige Thema war nun auch Gegenstand der jüngsten Plenarsitzung im Stuttgarter Landtag. Der FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Friedrich Bullinger hatte die Fragestunde genutzt, um einmal mehr den „erbärmlichen Zustand“ rund um den Westbahnhof (wir haben mehrfach berichtet) anzusprechen und die Landesregierung um eine Stellungnahme zu bitten.

„Keine Geruchsprobe“

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) stützte sich bei seiner Antwort auf Aussagen der dafür zuständigen Bahn-Tochter DB Station & Service. Danach seien die teilweise erheblichen Verschmutzungen wie auch die rechtsradikalen Parolen inzwischen beseitigt, die Unterführung gereinigt und auch Maßnahmen gegen die von vielen Reisenden und Bahnpendlern monierte Geruchsbelästigung ergriffen worden. Mit einem Augenzwinkern gestand Minister Hermann in diesem Zusammenhang, „dass ich persönlich keine Geruchsprobe vorgenommen habe“. Wobei, wie Bullinger im selben Stil konterte, „die organoleptische Prüfung“ – im vorliegenden Fall also die geruchliche Analyse – nicht Aufgabe des Ministers sei.

Tatsächlich muss in der Unterführung eine Putzkolonne unterwegs gewesen sein. Die Parolen sind verschwunden, der Boden einigermaßen geschrubbt. In den Winkeln verraten jedoch noch Reste des Algenbewuchses: Eine gründliche Reinigung sieht anders aus. Zumindest ist der Uringestank nur noch von hochsensiblen Nasen wahrzunehmen.

Dass die Deutsche Bahn nun gehandelt habe, sei „höchste Zeit“, erklärt Friedrich Bullinger in einer Mitteilung an unsere Zeitung. Er wünsche sich jedoch, „dass es nicht erst negativer Presseberichte und Parlamentsanfragen bedarf, um derartig massive Missstände zu beheben“, wie sie in Gaildorf über Monate hinweg zu beklagen waren.

Was nun die sanitären Einrichtungen und die weitere Verschmutzung an den Bahnhöfen betreffe, liegen laut Winfried Hermann der Landesregierung „aktuell keine Beschwerden“ vor. Wobei der Minister einräumte, dass es an der Murrbahn im Bereich des Haller Landkreises nur die WC-Anlage in Crailsheim gebe. In Gaildorf zum Beispiel sind die alten Toiletten im Bahnhofsgebäude, das – weil es die Bahn nicht mehr benötigte – seit wenigen Jahren der Stadt gehört, nicht mehr in Betrieb.

Ein weiteres Thema, das Bullinger erneut zum Anlass nahm, nachzubohren, ist die Barrierefreiheit, die am Westbahnhof trotz jahrelanger Bemühungen – auch seitens der Gaildorfer Stadtverwaltung – nicht gegeben ist. Beim Bau der Bahnsteigunterführung im Sommer 2001 ist zwar ein Aufzugsschacht gebaut worden. Auf die Installation eines Aufzugs indes hat die Bahn AG aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet.

Programm angemahnt

Ob sich die Situation durch ein sogenanntes Bahnhofmodernisierungsprogramm ändern wird, steht in den Sternen. Klares Ziel sei es, so Minister Hermann gegenüber dem Abgeordneten Bullinger, „die Bahnhöfe landesweit möglichst barrierefrei zu gestalten“. Seit der Anfrage Bullingers im Dezember vergangenen Jahres gebe es „keine Neuigkeiten“ zu diesem Thema.

Diese Aussage nimmt der FDP-Politiker zum Anlass, den Druck zu erhöhen. Er fordere den Minister auf, das angekündigte Programm endlich vorzustellen „und den flächendeckenden barrierefreien Zugang zu den Bahngeländen im Landkreis zu gewährleisten. Diese Areale und Gebäude“, kritisiert Bullinger, „ähneln in ihrem äußeren Erscheinungsbild verlassenen Bahnstationen in Sibirien.“ Eine solche Bahnanlage sei „alles andere als eine gute Visitenkarte, wenn beispielsweise weltweit agierende Geschäftsreisende oder Touristen zu uns in die Region kommen“, schimpft der Politiker.