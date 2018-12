Gemeinderat Optimistischer Blick nach vorne

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Kämmerer Tobias Maier hat dem Abtsgmünder Gemeinderat am Donnerstag zum zweiten Mal ein 335 Seiten starkes Zahlenwerk nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vorgelegt. Obwohl die Abschreibungen im gleichen Jahr auch erwirtschaftet werden müssen, blicken Armin Kiemel und sein Kämmerer optimistisch auf das Jahr 2019. Es bereite ihm Sorge, sagte Kämmerer Tobias Maier, dass trotz guter Konjunktur der Werteverzehr des Anlagevermögens der Gemeinde in Form von Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden könne.

Rund 3,1 Millionen Euro Abschreibungen werden den Haushalt 2019 belasten. Die Finanzsituation habe sich weiter verbessert, sagte Bürgermeister Armin Kiemel in seiner Haushaltsrede. Zum vierten Mal in Folge habe man keine Steuererhöhungen eingeplant und werde ebenso auf eine Darlehensaufnahme verzichten. Für den Schuldenabbau sollen 2019 rund 890 000 Euro aufgewendet werden. Die Restschulden in Höhe von 7,23 Millionen Euro würden einer Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende von 976 Euro entsprechen, sagte Kiemel.

170 000 Euro Fehlbetrag

Im Ergebnishaushalt belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 28,135 Millionen Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 28,485 Millionen Euro, sodass faktisch ein Fehlbetrag in Höhe von 170 000 Euro ausgewiesen wird. Damit gelinge im zweiten Jahr der Umstellung der Haushaltsausgleich nicht, sagte Kämmerer Maier.

Als Zahlungsmittelüberschuss stehen aus dem Ergebnishaushalt 1,59 Millionen Euro zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt zur Verfügung. Die Steuerkraftsumme beträgt 17,4 Millionen Euro, der Schuldenstand im Kernhaushalt wird für Ende 2019 auf 7,23 Millionen Euro geplant.

Kämmerer Maier geht von einem Anstieg der Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr von 1,12 Millionen Euro aus, wobei die Gewerbesteuer mit 14,8 Millionen Euro erneut die größte Einnahmequelle darstellt. Ein Wermutstropfen in seiner Rechnung sind die Transferaufwendungen. Diese stellen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit über 53 Prozent oder 14,29 Millionen Euro einen schwer schluckbaren Brocken dar. Die Personalkosten werden 2019 um 6,3 Prozent auf 5,84 Millionen Euro steigen. Der größte Teil davon betrifft mit rund 43 Prozent den Bereich Familie und Bildung.

Der Finanzhaushalt 2019 sieht Ausgaben in Höhe von rund 9,588 Millionen Euro vor. Davon sind 1,426 Millionen Euro für die Erweiterung der Friedrich-von-Keller-Schule zur offenen Ganztagesschule vorgesehen. Mit diesem Betrag soll das Flachdach saniert werden. Rund 860 000 Euro werden in die Erschließung neuer Baugebiete investiert, 600 000 Euro für Grundstückserwerb, rund 1,154 Millionen Euro für Kanalneubauten und ein Regenklärbecken in Untergröningen. Für die Breitbandverkabelung sind weitere 450 000 Euro vorgesehen.