Just am Mittwoch, dem Tag, an dem die Stadtverwaltung zur Veranstaltung „Handel 2030 in Gaildorf und dem Limpurger Land“ in den Kernersaal eingeladen hat, werden die neuesten Zahlen veröffentlich. Der Online-Handel hat danach 2019 in Deutschland um 11,6 Prozent zugelegt. Das kümmert den Referenten allerdings gar nicht. Folgt man der Argumentation von Prof. Dr. Dirk Funck von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen, dürften sie auch gerne höher sein – und das wären sie wohl auch, wenn der Gaildorfer Einzelhandel sich den Herausforderungen stellen würde, die sich durch die Digitalisierung ergeben.

Dogmen auf dem Prüfstand

Es ist der Referententeil von „Handel 2030“. Vorher gab’s ein Coaching zur Sichtbarkeit der Stadt in ihrem Umland, einen Dialog über Marken, Strategien und Kooperationsmöglichkeiten, jetzt geht’s um die Außenwahrnehmung des Einzelhandels. Und die, findet der Referent, ist verbesserungswürdig – auch mit Blick auf die Wechselwirkung mit der Stadt.

Funck stellt gerne Glaubenssätze vom Kopf auf die Beine. Dass der Einzelhandel ein Nachfolgeproblem habe beispielsweise. „Wenn ein Geschäftsmodell erfolgreich ist“, sagt Funck, „findet sich auch ein Nachfolger.“ Auch dass der Online-Handel dem stationären Handel das Wasser abgräbt, ist ein solches Dogma. Durch den Online-Handel ändern sich vor allem die Wettbewerbsbedingungen, und darauf kann man reagieren. Das beginnt schon bei den Standards: „ein digitales Schaufenster“, betont Funck, „ist Pflicht“.

Der Handelsbetriebswirtschaftler ist per Google in ein Entwicklungsgebiet vorgestoßen. Der Gaildorfer Einzelhandel ist online kaum oder nur indirekt über Branchenseiten präsent. Und die wenigen Homepages, die Funck gefunden hat, sind wenig einladend und wenn doch, dann in der Regel nicht ergiebig, kaum mehr „als eine Visitenkarte“. Einige setzen – immerhin – auf soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram, direktes Marketing also, bei dem das Umfeld, die Stadt selbst, keine Rolle spielt.

Man müsse die Potenziale verstehen, sagt Funck, „die Leute gucken ins Internet, ehe sie in den Laden kommen.“ Und deshalb sollten auch die „Ads“ genutzt werden, die ein Geschäft etwa bei Google sichtbar machen. Der Online-Auftritt diene überdies dazu, Kontakte aufzubauen, Kunden zu binden und Daten zu sammeln, mit denen man systematisch arbeiten kann. Er empfehle dringend, sich mit diesen Möglichkeiten zu befassen.

Funck empfiehlt auch, Plattformen zu nutzen. Einen eigenen Online-Shop aufzubauen um Amazon, Zalando, Alibaba und wie sie alle heißen Konkurrenz zu machen, funktioniere nicht: „Das Internet ist immer näher“. Man könne aber die Marktplatz-Kapazitäten dieser Seiten nutzen, und sei’s nur, um Erfahrungen zu sammeln. Das sei risikofrei, sagt Funck, und am Ende habe man wenigstens kostenneutral seinen Laden aufgeräumt. Lokale oder regionale Marktplätze hingegen, stellt er fest, funktionieren vor allem als Stadtportale oder Werbeplattformen, nicht aber, wenn man sie nur für den Verkauf nutzen möchte.

Es gibt laut Funck „ungefähr 200 Möglichkeiten, wie man online Geschäfte machen kann“. Die stellt er natürlich nicht alle vor, aber er macht deutlich, worauf zu achten ist, wenn die „Customers Journey“, die Reise des Kunden vom ersten Kontakt zum Kauf, für den Anbieter erfolgreich verlaufen soll.

Spezialisierung auf gewisse Produkte hilft

Er hat auch Positiv-Beispiele dabei von Einzelhändlern, die sich erfolgreich im Netz positioniert haben. Ein Haushaltswarenanbieter etwa hat sich zum Küchenevent-Spezialisten transformiert, aus einer Spielwarenhändlerin wurde ein Gokart-Profi. Den Mittelständlern, folgert Funck, helfe nur die „Spezialisierung“ und führt als schlagenden Beleg einen Online-Whiskyhändler an: Grottiger Internetauftritt, zweistellige Millionenumsätze.

Als Spezialist kann man auch „Multichanneling“ betreiben, also mit einem eigenen Online-Shop reüssieren. In Gaildorf gibt’s das schon: Die Kaffeerösterei Kochergold verfügt nicht nur über eine eigene Homepage imd Social-Media-Kontakte, sondern handelt seit einer Woche auch online. Auch Umsätze hat’s schon gegeben. „Zwei“, grinst Markus Zaklowski vom Kochergold-Team.