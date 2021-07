Die Frage „Was hat Euch in der Corona-Zeit sehr gefehlt?“ ist an eine Korkwand im Gaildorfer Jugendhaus gepinnt. Darunter typische Kraftmeier-Antworten, aber auch Ernsthaftes: „Sich frei fühlen“, „Freunde besuchen wann ich will wie lange ich will.“ Es geht aber nicht nur um Befindlichkeiten im Gespräch mit Pia Dahlinger und Dietmar Winter. Die beiden Sozialpädagogen bemängeln, dass in den Lockdowns die wichtigsten jugendpolitische...