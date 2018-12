Schicksal Nur die nackte Existenz gerettet

Christine Schick

Ich bin einfach nur froh, dass niemand verletzt worden ist“, sagt Uli Reichert. Es ist der 20. August dieses Jahres, als er mit seiner Frau Lea Weiss, den Töchtern Nele (vier Monate), Lilli (drei Jahre), seiner Schwiegermutter Conny Heitzenroether und den Großeltern im Garten hinter dem Haus zusammensitzt. „Ich wollte Neles Schnuller holen, hab nach oben geschaut und gesehen, dass aus dem Dachstuhlfenster Flammen züngeln“, erzählt Lea Weiss.

Alle rücken zusammen

Die Großen schnappen die Kinder und rennen auf die Straße. Während Lea Weiss die Feuerwehr alarmiert, kümmert sich ihre Mutter darum, dass das ältere Ehepaar sofort nach draußen kommt. Die Feuerwehr Kirchenkirnberg ist fix zur Stelle, muss aber auf die Kollegen aus Murrhardt warten, weil die Stromleitung übers Dach verläuft.

Richtig schlimm ist für Lea Weiss und Uli Reichert zu erleben, wie das Ehepaar Menz realisiert, dass ihre Heimat in Flammen aufgegangen ist. „Sie sind um die 80 Jahre und haben 56 Jahre im Haus gewohnt, ihre Kinder dort großgezogen.“

Die Familie versteht allmählich, dass sie nur ihre nackte Existenz retten konnte. Gleichzeitig sind sie von der Anteilnahme, Hilfsbereitschaft und und Herzlichkeit der Kirchenkirnberger Nachbarn beeindruckt. Zunächst kommen sie bei den Großeltern unter. Die Dreizimmerwohnung in Fichtenberg müssen sich in der ersten Zeit fünf Erwachsene und zwei Kinder teilen.

Und Reichert muss sich damit abfinden, dass seine große Büchersammlung zu Typografie und Fotografie, unzählige historische Aufnahmen, unter anderem von Gebäuden und Szenen in Murrhardt und Umgebung, und viele analoge Kameras zerstört sind.

Klar, besser wäre es gewesen, eine Hausratversicherung abgeschlossen zu haben. Das Paar aber ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Uli Reichert bezieht eine Erwerbsminderungsrente („Ich war Landschaftsgärtner, habe aber einen kaputten Rücken“). Lea Weiss war Verkäuferin bei Schlecker und hat nach der Schlecker-Insolvenz noch versucht, mit Anderen den Markt in Welzheim weiterzuführen. Die Idee habe sich aber als nicht tragfähig erwiesen, berichtet sie.

Seit Ende Oktober ist die Familie zurück in Kirchenkirnberg. „Wir sind bei einer Familie im Ort untergekommen, die fünf Kinder hat und für uns zusammengerutscht ist“, erzählt der Vater. Lea Weiss‘ Mutter ist in Fichtenberg geblieben, während das Ehepaar Menz nun im seniorenbetreuten Wohnen in Schorndorf lebt.

Zuschuss für Kinderzimmer?

Heute Nacht um 0.15 Uhr wird man Lea Weiss in der Sat1-Sendung „Dinner Party – Die Entscheidung“ erleben können. Fünf Kandidaten berichten dort von ihren Schicksalen und entscheiden, wer 5000 Euro erhält. Lea Weiss würde mit dem Geld gerne die künftigen Kinderzimmer bezahlen.

Dass sie bei der „Dinner Party“ gelandet ist, war mehr oder weniger Zufall. Ein Mitglied des Teams hatte schon einmal einen Beitrag über sie und ihr Projekt nach der Schlecker-Insolvenz gemacht. Zu den Studioaufnahmen ist sie gemeinsam mit ihrer Mutter nach Köln gefahren.

Brandursache noch nicht geklärt

Unabhängig davon, ob es mit der Finanzspritze klappt, gibt es noch jede Menge zu tun. Während die Ab- und Ummeldungen rund um die Infrastruktur des Brandhauses halbwegs erledigt sind, setzt die Familie auf einen Wiederaufbau. Die Brandursache ist indes noch nicht geklärt. Ermittelt haben Gutachter von Polizei und Versicherung. Ein offizielles Ergebnis liegt noch nicht vor.

Unterkriegen lassen will sich die Familie nicht und erobert sich Stück für Stück ihren Alltag zurück. Gestern ging es mit Lilli zum Kinderturnen, denn die Weihnachtsfeier mit Aufführung der Sportvereinigung Kirchenkirnberg nähert sich mit großen Schritten – für Uli Reichert zwar aktuell noch ohne Turnschuhe, aber das ist nicht so wichtig.