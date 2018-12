Landwirtschaft Noch einmal davongekommen

Aalen / swp

Für die Landwirtschaft war 2018 nicht nur wegen der Trockenheit ein besonderes Jahr. 2018 konnte sie gleich mehrere Jubiläen feiern, so Hessenauer in einer Pressemitteilung. Im Herbst fand das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest statt. Auch das Cannstatter Volksfest wird seit 200 Jahren gefeiert. Das Volksfest wurde ins Leben gerufen, um nach überstandenen Missernten und Hunger ein Fest zu feiern. Verbunden war damit eine Leistungsschau der württembergischen Landwirtschaft und Tierzucht. Auch die Universität Hohenheim beging 2018 ihr 200-jähriges Bestehen.

Doch zurück ins Jahr 2018. Nimmt man die Monate Januar bis November, fehlen auf der Ostalb rund 150 Millimeter Niederschlag gegenüber dem langjährigen Mittel. Dabei hatte es im Januar 70 Millimeter mehr als üblich geregnet. Außer März und Februar waren alle Monate wärmer als im Durchschnitt mit der Spitze im April. Er war sechs Grad Celsius zu warm. Das warme Frühjahr förderte das Pflanzenwachstum.

Im Gegensatz zu anderen Regionen Deutschlands führten lang anhaltende, zu Gewitter neigende Wetterlagen auf der Ostalb immer wieder zu Niederschlägen, die aber ungleich verteilt waren. In der Summe reichten sie bis Ende Juli aus. Zwar war die Ernte früher als sonst, doch die Getreideerträge waren befriedigend. Auch der Silomais wuchs sehr schnell und musste deutlich früher als üblich geerntet werden.

Dramatisch wurde die Situation im August für das Grünland. Der Regen blieb weiter aus, und das Wachstum der Gräser kam vollständig zum Erliegen. Im Vergleich zu Normaljahren kam es

zu Mindererträgen zwischen 30 und 50 Prozent. Glücklicherweise waren in den Betrieben noch Grundfutterbestände aus dem Vorjahr vorhanden. Trotzdem mussten die Futterbaubetriebe zukaufen oder verstärkt Stroh füttern. Darunter leidet die Wirtschaftlichkeit. Und dennoch heißt es für die Landwirtschaft auf der Ostalb: noch einmal davonge­kommen. Wie kann sich die Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen? Vorschläge wie der

Anbau von subtropischen Früchten machen wenig Sinn, denn sie lassen sich in unseren Breiten auch bei höheren Temperaturen nicht nachhaltig anbauen. Im Grunde sind die Strategien bekannt. So verringert eine vielfältige Fruchtfolge, in der auch Kulturen vorkommen, die die Bodenstruktur verbessern, das Risiko von wetterbedingten Ertragsausfällen.

Aufwendige Züchtung

Auffällig war, dass die tiefwurzelnde Luzerne in diesem Jahr am längsten durchgehalten hat. Eine echte Alternative zur wichtigsten Futterpflanze, dem Mais, ist sie aber nicht. Die Bodenbearbeitung ist darauf auszurichten, dass der Pflanze möglichst viel Wurzelraum zur Verfügung steht und gleichzeitig wenig Wasser unproduktiv verdunstet. Auch die Pflanzenzüchtung kann einen Beitrag dazu leisten, indem Eigenschaften wie Toleranzen gegen zeitweisen Wassermangel, Hitze und die natürliche Sonneneinstrahlung stärker berücksichtigt werden. Allerdings ist der Weg mit den klassischen Methoden der Pflanzenzüchtung lang und aufwendig.

Bei den Ursachen für den Klimawandel wird auch die Landbewirtschaftung genannt. Tatsächlich ist die Landwirtschaft in Deutschland mit rund acht Prozent am Ausstoß von Treibhausgasen beteiligt. An vorderster Stelle steht Lachgas, das im Boden beim Umsatz von stickstoffhaltigen Verbindungen entsteht und das besonders klimaschädlich ist. Danach kommen schon die Methanemissionen, vor allem durch Wiederkäuer. Alle anderen Emissionsquellen spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Land- und Forstwirtschaft ist jedoch nicht nur Emittent, sondern sie trägt im Gegensatz zu den anderen großen Emittenten, den Energieversorgern, zum Klimaschutz bei. Pflanzen nehmen bei ihrem Wachstum Kohlenstoffdioxid auf und entlasten somit die Atmosphäre. Auch beim Aufbau von Humus wird Kohlendioxid im Boden gespeichert. Zudem erzeugt die Landwirtschaft nachwachsende Rohstoffe, die einen Ersatz für erdölbasierte Produkte darstellen können. Auch die Erzeugung von Strom aus Biogas ist beträchtlich. 2017 stammten rund acht Prozent des Stromes aus Biomasse. Mehr als bisher vorzusorgen und in guten Jahren Rücklagen zu bilden, wird bei den erwarteten starken Ertragsschwankungen wichtiger. Helfen könnte dabei eine Risikorücklage bei der Einkommensteuer, die seit Jahren vom Berufsstand gefordert wird.