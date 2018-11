Freizeit Noch ein Verein für Gschwend

Gschwend / swp

Menschen, die sich für den Erhalt des alten Tanklöschfahrzeuges einsetzen und Liebhaber von Feuerwehroldtimern haben sich zusammengetan. Im Frühjahr luden sie zu einer Informationsveranstaltung. Nachdem zudem die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sehr gut funktionierte, wollen sie einen neuen Verein gründen. Der „Verein zur Förderung und Erhaltung von Feuerwehroldtimern und feuerwehrhistorischen Geräten“ soll am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr im Gasthaus Ochsen am Marktplatz in Gschwend aus der Taufe gehoben werden. Dabei soll ein Versammlungsleiter gewählt werden und ein Schriftführer für die Protokollanfertigung. Die Ini­tiatoren stellen den Entwurf der Vereinssatzung vor, nach deren Beschluss werden der Vorstand, ein Vorsitzender, ein Kassierer, ein Schriftführer und Beisitzer sowie ein Kassenprüfer gewählt. Als Nächstes wird die Beitragsordnung beraten und beschlossen und die Gründungssatzung unterschrieben. Abschließend wollen die Oldtimerfreunde über das weitere Vorgehen sprechen.