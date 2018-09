Kultur Nie aufgehört ein Murrhardter zu sein

Murrhardt / Carmen Warstat

Die großzügige Bestuhlung des Heinrich-­von-Zügel-Saales der städtischen Kunstsammlung reichte nicht aus, denn das Interesse war überwältigend. Thomas F. Naegeles Sohn Jolyon war aus New York angereist. Und auch der Künstler selbst kam zu Wort. Die musikalische Gestaltung der Vernissage übernahm der Pianist Alexander Marthaler.

Seit Langem habe Thomas F. Naegele „einen festen Platz hier“, jetzt aber könne man ihn „in größerer Bandbreite präsentieren“, konstatierte Bürgermeister Armin Mößner in seiner Ansprache, in der er allen Unterstützern der Ausstellung „Thomas F. Naegele – Grafiker, Pädagoge und Erzähler“ dankte und ein paar Denkanstöße gab. Bei vielen Murrhardt-Motiven Naegeles handele es sich um „realistisch-abstrahierte Darstellungen der Idylle der schwäbischen Kleinstadt – eben echt Naegele: hintergründig im Humor …“

Zum Weltbürger geworden

Seine Biografie habe ihn zum Weltbürger gemacht, so Rudolf Berkenhoff über den 1924 geborenen Thomas F. Naegele und die Nähe des Vaters (Reinhold Nägele, 1884 bis 1972) zum Künstler. Rudolf Berkenhoff muss es wissen, denn er hat Vater und Sohn kennengelernt. Er war Rektor an der Reinhold-Nägele-Realschule in Weinstadt, die seit 1984 Jahreskarten von Thomas F. Naegele erhält. Es sind Blätter mit Jahreszeitenmotiven, Naturthemen wie „Welt und Wald“, jeweils aktuellen politischen Bezügen beispielsweise zum Mauerfall oder der Euro-Einführung. Auch die Dichter Eduard Mörike und Friedrich Schiller wurden thematisiert und zitiert, Schiller etwa mit seiner Sentenz über das Spiel: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Ausdrücklich ist dies auf Menschen jeden Alters gemünzt – aber übrigens: Thomas F. Naegele ist „ein verständnisvoller und trostreicher Mitmensch, gerade auch gegenüber Kin­-

dern …“ (Rudolf Berkenhoff).

Die eigene Kindheit Naegeles fällt in die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft. 1938, gerade 14-jährig, erlebt der Gymnasiast in Stuttgart offene Anfeindungen und Ausgrenzung, der Rassenwahn hat sich durchgesetzt, und Thomas F. hat jüdische Wurzeln. Die geliebte Großmutter werden die Nazis ermorden. Die Familie emigriert, aus Nägele wird Naegele. Auffällig an seinen Arbeiten ist, dass kaum einmal Menschen porträtiert werden. Fast alles ist Landschaft und Heimat, Stadt und Dorf, schwäbisch und amerikanisch. Nicht nur die Darstellungen des Schwäbischen wirken tatsächlich idyllisch, manche von ihnen bewusst naiv gestaltet. Als könne der Künstler die Gedanken des einen oder anderen Betrachters lesen, rät er in seiner Videobotschaft zu „wohlwollender Einsicht in den Hintergrund der Bilder, denn in jedem steckt mehr als auf den ersten Blick erkennbar ist“.

Die Videobotschaft wurde am 27. August 2018 aufgenommen und zeigt Naegele in „meinem Lehnstuhl am Central Park in New York“. Sichtlich gerührt erzählt der Künstler davon, dass er gern selbst nach Murrhardt gekommen wäre, die Reise aber zu lang ist. „Murrhardt ist von

unglaublicher Bedeutung für mich“, sagt Thomas F. Naegele und zählt die Namen der umliegenden Städte und Gemeinden auf, bis er lachen muss ob mancher Ortsnamen und der Erinnerung daran, was sie als Kinder manchmal daraus machten. Hellwach und humorvoll, dankbar und mahnend präsentiert er sich der Kamera.

Und auch sein Sohn Jolyon, der die Muttersprache seines Vaters und Großvaters erst mit 18 bis 19 Jahren erlernte, kommt zu Wort. Auch er stellt fest: „Murrhardt war und ist Teil der Familienidentität.“ Und auch er betont: Ab 1938 war das Leben für Juden in Deutschland nicht mehr möglich. Thomas F. Naegeles Gouachen „Vorbeimarsch“ (mit Hakenkreuzfahnen) und „Jungvolk“, beide im Jahr 1994 entstanden, zeugen davon.