Notfall Nichts für schwache Nerven

Daniel Kuhn

Eine solche Übung ist nichts für schwache Nerven und schon gar nicht für Menschen mit Höhenangst. Wer sich schon im Alltag kaum auf eine Leiter traut, muss die Mitglieder der Gaildorfer Absturzsicherungsgruppe bei ihrer Übung an den Windkraftanlagen des Naturstromspeichers – den gegenwärtig höchsten der Welt – nur bewundern. Am Samstag vorletzter Woche wehte ein frischer Ostwind über den Höhenzug nördlich von Gaildorf, als die Teilnehmer der Gaildorfer Absturzsicherungsgruppe, der Höhenrettungsgruppe Crailsheim und des DRK ihre Übung begannen. Es galt, einen verunfallten Mitarbeiter von der Windkraftanlage zu retten.

Dazu erfolgte eine Sicherheitsunterweisung der Firma Max Bögl und die Erläuterung des Rettungskonzepts der Firma Rope Mission. Nachdem die theoretischen Details geklärt waren, ging es am Nachmittag zur praktischen Übung. In rund 180 Metern Höhe übten die Männer und Frauen, wie man eine verletzte Person aus der Gondel auf das Aktivbecken am Fuß des Windrads abseilt.

Aus 180 Metern Höhe gerettet

Jetzt galt es, die Erfahrung der Absturzsicherungsgruppe einzubringen und sich mit dem Material vertraut zu machen. Trotz des hohen Anspruchs der Aufgabe gelang es den Feuerwehrleuten, die Aufgabe vollständig zu lösen und den verunfallten Arbeiter gefahrlos wieder auf den rettenden Boden zu bringen.

Die erfolgreiche Übung machte deutlich, wie wichtig die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren im Landkreis Schwäbisch Hall ist und welche enorme Bedeutung solche nicht alltäglichen Übungen zur Vorbereitung auf den Ernstfall haben, so Bürgermeister Frank Zimmermann. Die Gaildorfer könnten sicher sein: Ihre Feuerwehr rettet aus allen Lagen – und sei es aus 180 Metern Höhe.

Für diese spezielle Aufgabe sind die Feuerwehrleute für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen geschult. Diese extra Ausbildung und Ausrüstung ermöglicht das Auffangen im freien Fall.