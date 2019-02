Grafik Neues Logo fürs Rathaus: Schlicht und ohne Schnörkel

Next

Was möglich ist, wenn von der Farbe Rot abgewichen ist, zeigen diese Muster: Die Wiedererkennbarkeit bleibt. © Foto: Arcos

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Nein, Gaildorfs Stadtwappen mit dem stilisierten Floß und den gekreuzten Flößerhaken – beides erinnert an die längst vergangene Flößertradition der Stadt – hat nicht ausgedient. Auch das Alte Schloss wird zentrales Wahrzeichen der Kommune bleiben. Beides spielt jedoch – das Schloss bereits seit Ende des vergangenen Jahrtausends – auf städtischen Briefköpfen und Visitenkarten, für Bekanntmachungen und Ausschreibungen keine tragende Rolle mehr.

„Sinn und Inhalt“

In der „visuellen Kommunikation“ folgt die Stadt nun anderen Kommunen und setzt in der Gestaltung auf eine schnörkellose, schlichte „Wortmarke“ wie zum Beispiel Schorndorf. In den Drucksachen weitgehend beibehalten werden die neueren, seit Kriegsende ohne das lange Zeit gebräuchliche Wappengrün, verwendeten Stadtfarben Rot und Weiß.

Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr ein entsprechendes Ansinnen der Stadtverwaltung für gut befunden und konnte sich nun von den Entwürfen aus Hardy Wielands Murrhardter Arcos-Ideenwerkstatt, der „Agentur für vernetzte Kommunikation“, überzeugen. Das Ergebnis ist auf „rasche Informations-Vermittlung“ angelegt, wie Rathaussprecher Dr. Daniel Kuhn den Stadträten die Überlegungen dazu erläuterte.

Dabei sei es nicht darum gegangen, „ein Logo zu entwickeln, das allen gefällt – sonst werden wir nie fertig“. Ein solches Logo, so Kuhn, „braucht Sinn und Inhalt, und es muss auch außerhalb wirken.“ Und nicht als Botschaft des Briefkopfes den Inhalt der amtlichen Schreiben überlagern.

„Identitäts-Potenzial“

Während längerer Diskussionen über die Gestaltung hat sich schließlich die Notwendigkeit herauskristallisiert, dass Gaildorf als Stadt betont werden soll, als eine Kommune mit „großem Identitäts-Potenzial“, wie es Kuhn formuliert. Schnell war die Idee geboren, eine Wortmarke zu entwickeln, aus der sich ein Corporate Design (CD), ein Unternehmens-Erscheinungsbild ableiten lässt.

Die Marken können etwa als „Sekundärlogos“ für die verschiedenen Geschäftsbereiche und Abteilungen der Stadtverwaltung verwendet werden – etwa für die Stabsstelle, das Ordnungsamt, die Kämmerei oder den Gemeinderat. Der Grafiker hat dazu Muster geschaffen, die verdeutlichen, wie sich der Einsatz des Logos – durchgehend in der schnörkelfreien Schrift „Source Sans Pro“ gehalten – auch für andere städtische Einrichtungen anbietet, zum Beispiel für das Jugendreferat, das künftige Bildungszentrum Unterrot oder den Kindergarten Großaltdorf. Ein Farbenspiel zeigt dabei, „dass die Wiedererkennbarkeit trotz Variation der Farben gegeben“ sei, schreibt die Agentur Arcos in den Erläuterungen.

Rot und Weiß werden also als Grundfarben der Stadt bleiben und das Wappen ein sogenanntes „hoheitliches Zeichen“ Gaildorfs – aber nicht mehr als CI-Bestandteil, wie Daniel Kuhn betont. Und bei der Vorstellung des Konzepts gleich vorausschickt: „Wir werden es nicht allen recht machen können.“