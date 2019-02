Kunst Neuer Glanz für alte Löffel

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Hoppla, hatte hier vielleicht Uri Geller seine Finger im Spiel? Bei einem Fernsehauftritt im Jahr 1974 soll es der Magier ja angeblich geschafft haben, mit seinen telepathischen Kräften Besteck in den Küchenschubladen der Zuschauer zu verbiegen.

Petra Baro aus Ottendorf kann das auch. Allerdings mit körperlichen Kräften und Know-how. Wie genau sie dabei vorgeht, soll aber ihr Geheimnis bleiben. Ob Halskette, Armreif oder Ring am Finger, jedes Schmuckstück, das sie trägt, ist ein echter Hingucker. Und dafür muss sie noch nicht mal einen Haufen Geld ausgeben. Beim Besuch der Kreativ-Messe in Stuttgart war sie auf diese Art der Schmuckherstellung aufmerksam geworden.

Als gelernte Feinwerkmechanikerin, die sich mit den Eigenschaften von Metallen und der Herstellung von feinmechanischen Erzeugnissen auskennt, war sie auch sofort begeistert. Danach suchte sie einen Goldschmied auf, um sich die nötigen handwerklichen Kniffe zeigen zu lassen. Seit fünf Jahren etwa pflegt sie nun schon ihr ungewöhnliches Hobby. Und sollte sie mal einen Rat brauchen, dann ist ihr Mann zur Stelle. Harald Baro unterrichtet an der Gaildorfer Schloss-Realschule das Fach Technik.

Juwelen aus Tafelsilber

Nicht selten fristet antikes Silberbesteck ein trauriges Dasein in den Schränken. Doch egal ob schlicht oder verschnörkelt, ob Vorlegegabel oder Mokkalöffel, bei Petra Baro wird jedes Stück vom Tafelsilber zum Juwel. Besonders hübsch sind ihre Schätze aus Omas Hildesheimer Rose anzusehen. Vor hundert Jahren wurden die ersten Bestecke mit der unverkennbaren Rose in Handarbeit gefertigt. Liebhaber zahlen heute einen guten Preis dafür.

Das alte Besteck ihrer Großmutter hat die Ottendorferin, die ursprünglich aus dem Rems-Murr-Kreis kommt, natürlich längst zu Schmuck verarbeitet. Hält sie ein Besteckteil in der Hand, dann erkennt sie sofort, was sich daraus machen lässt. Für den Herrn bietet sich beispielsweise ein Löffelstiel als Schlüsselanhänger an, für die Dame eine kreativ verformte Gabel fürs Dekolleté. Ein Löffel könnte zum Armreif werden, der mit eingefrästem Muster besonders edel wirkt.

Was Petra Baro für die Schmuckherstellung braucht, das sind in erster Linie Inspiration, Kreativität und Know-how. Dazu kommen Säge, Feile, Hammer, Zange, Poliermittel. Manchmal kommt auch eine Bohr- oder eine Biegemaschine zum Einsatz. Lust und Zeit gehören natürlich dazu, wobei es in einem Haushalt mit vier Kindern gar nicht so einfach ist, von der kostbaren Zeit etwas abzuzwacken, zumal sie zwei Stunden in der Woche auch noch Sprachförderunterricht an der Schule in Steinbach gibt.