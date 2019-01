Umweltschutz und Klimawandel Gaildorfer wollen Wälder in Asien, Afrika und Südamerika pflanzen

Hirten auf entwaldeten Flächen im äthiopischen Hochland. Der Gaildorfer Verein Klimaschutz durch Aufforstung sammelt nun Spenden für Aufforstaktionen - nicht nur in Äthiopien, sondern auch in Guatemala und Indonesien. © Foto: Peter Rottach

Gaildorf / Richard Färber

Ein junger Gaildorfer Verein setzt sich für Aufforstungen von Ödflächen in Asien, Afrika und Südamerika ein. Ab sofort kann man Mitglied werden oder auch Klimaschutz-Geschenke erwerben.

Kurz vor Weihnachten haben sie noch am Klimaschutz-Geschenk gebastelt: kleine Bäumchen aus Papier gefaltet, geschnitten und an Postkarten befestigt. So ein Bäumchen, heißt es im Begleittext, stehe für einen wirklichen Baum, der pro Jahr zwölf Kilogramm Kohlendioxid aus der Luft aufnehme. In 25 Jahren wären das 300 Kilogramm, das ist etwa ein Drittel der CO 2 -Menge, die, umgerechnet auf eine Person, bei einem Flug nach Mallorca freigesetzt wird.

Das Klimaschutz-Geschenk kann man für 6, 20 oder 50 Euro erwerben. Dafür gibt’s die Zusage, einen, drei oder acht Bäume in Äthiopien, Guatemala oder Indonesien zu pflanzen. Die Bastler sind Mitglieder des jungen Gaildorfer Vereins „Klimaschutz durch Aufforstung“. Er wurde im März vor einem Jahr gegründet und ist seit Juli als gemeinnützig anerkannt, darf also auch Spendenbescheinigungen ausstellen. Vorsitzender ist Peter Rottach, Entwicklungsexperte im Ruhestand, der seit einigen Jahren

mit seiner Familie in Gaildorf-­Münster lebt.

Erste Tranche für Äthiopien

Aktuell hat der Verein elf Mitglieder. Per Klimaschutz-Geschenk sind bereits etwa 50 Bäume finanziert. Wenn 2000 Euro zusammengekommen sind, soll die erste Tranche nach Äthiopien gehen. Der dortige Partner des Vereins ist die Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus. Sie wird im Rahmen eines bereits laufenden Projektes dafür sorgen, dass die Bäumchen zu den Bauern kommen. Ähnlich wird es in Indonesien und Guatemala ablaufen. Weil die Baumpflanzungen dort erst noch vorbereitet werden müssen, wird aber deutlich mehr Geld benötigt.

Die Gaildorfer Gründung befindet sich in bester Gesellschaft. Es gibt bereits etliche Vereine, die sich für Aufforstungsprojekte in aller Welt stark machen, darunter die viel beachtete Stuttgarter Organisation „Fairventures“, Gewinner der Google.org Impact Challenge 2018 (wir haben berichtet). Ihnen allen geht es um die Klimaziele der internationalen Gemeinschaft, die nach Lage der Dinge „krachend“ (Rottach) verfehlt werden. Die bisherigen Bemühungen jedenfalls reichen nicht aus, um den CO 2 -Ausstoß in einem ausreichenden Maß zu reduzieren.

Alternativ kann der Atmosphäre CO 2 entnommen werden, indem man Bäume pflanzt. Im zu gut einem Drittel bewaldeten Deutschland herrscht dafür freilich kaum Bedarf. In den sogenannten Entwicklungsländern gibt’s hingegen verödete Fläche zuhauf und auch den Willen aufzuforsten – Bäume, sagt Rottach, seien auf solchen Flächen wertvoller als Getreide. Allerdings fehlt für Aufforstungen, gerne auch mit anderen Nutzpflanzen, in der Regel das Geld.

Keine Monokulturen

25 Jahre dürfen die Bauern die Bäume auf ihrem Land nicht anrühren. Das fordert der Verein als Gegenleistung. Auch Monokulturen sind nicht gestattet. Mindestens fünf heimische Arten müssen es sein im neuen Wäldchen; der schnell wachsende Eukalyptus, der in Äthiopien so beliebt ist wie hierzulande die Fichte, zählt nicht dazu. Die Partnerorganisationen liefern dem Verein Fortschrittsberichte, Fotos und auch die GPS-Daten der jeweiligen Pflanzungen.

Die meisten Mitglieder von „Klimaschutz durch Aufforstung“ kommen aus Gaildorf und der näheren Umgebung, das mehr oder weniger inoffizielle Vereinslokal ist das Häberlen, wo Rottach kurz vor Weihnachten die ersten Prospekte verteilt hat. Den weitesten Weg ins Gaildorfer „Vereinsheim“ dürfte Thomas Hirsch aus Heidelberg haben, den Rottach noch aus seiner aktiven Berufszeit kennt. Hirsch hat eine Consultingfirma und arbeitet als entwicklungs- und klimapolitischer Berater unter anderem für die Organisation „Brot für die Welt“. Sein ehemaliger Kollege werde zu einem Vortrag nach Gaildorf kommen, kündigt Rottach an.

Der Verein selbst wird sich beim Pferdemarkt mit einem eigenen Stand präsentieren. Im April soll überdies unter dem Motto „Klimaschutz auch bei uns“ eine Baumpflanzung auf dem Biolandhof der Familie Amann in Mittelrot unterstützt werden.

Info Ziele, Projekte und Partner des Vereins werden auf der Homepage www.klimaschutz-aufforstung.de vorgestellt. Dort kann man auch spenden oder Mitglied werden. Die IBAN lautet DE04 6225 0030 0002 2581 11. Auch das Klimaschutz-Geschenk kann online bestellt werden: klimaschutz-aufforstung@posteo.de.