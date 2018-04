Gaildorf Mausoleum bekommt neue Sitzmöbel

Von den Erben der Stadt geschenkt

Im Jahr 1914 begann der Bau der monumentalen Grablege für Gaildorfs verstorbenen Ehrenbürger Hermann Frasch. Dessen sterbliche Überreste ruhten jedoch keine zehn Jahre dort. Die Familie des in den USA zum Multimil- lionär aufgestiegenen Mannes, der die Chemie revolutionierte, ließ seine Gebeine 1924 auf dem Friedhof in North Tarrytown im Bundesstaat New York bestatten. Fraschs Erben schenkten das von dem Stuttgarter Stararchitekten Albert Eitel erbaute Mausoleum der Stadt Gaildorf, die es als Aussegnungshalle nutzt.