Oberrot Schön und praktisch, aber teuer

Oberrot / Brigitte Hofmann

Die Gemeinde Oberrot plant, im Kindergarten Regenbogen für eine dritte Gruppe Platz zu schaffen. Mögliche Kosten: 500.000 Euro.

Es wird eng in den Oberroter Kindergärten. Die aktuelle Bedarfsplanung ergab, dass eine zusätzliche Gruppe dringend erforderlich ist. Im Mai hatte das Schwäbisch Haller Architekturbüro Kraft und Kraft den Auftrag erhalten, den Kindergarten Regenbogen auf den Stand zu bringen, dass die dritte Gruppe genehmigungsfähig ist.

Vielfältige Auflagen

Mit den Fachbehörden fanden daraufhin Gespräche statt, um die Entwürfe genau auf die Anforderungen hin auszurichten. Ein dritter Gruppenraum ist bereits vorhanden, was fehlt, sind ausreichend sanitäre Anlagen, ein behindertengerechtes WC, ein Essensbereich, Personalräume.

Architekt Lorenz Kraft hat in seine Pläne auch noch einen Wickelraum, einen Putzmittelraum, einen PC-Bereich sowie einen Inklusions- oder Rückzugsraum hineingepackt. Praktisch sieht das so aus, dass der Eingangsbereich umgestaltet wird und der vorgelagerte Gebäudetrakt kleine Anbauten erhält. Der zusätzliche Raumgewinn beträgt etwa 120 Quadratmeter.

Ließen die Mitglieder des Gemeinderats bei der Betrachtung der Pläne noch begeisterte Zustimmung erkennen, so mussten sie doch kräftig schlucken, als Lorenz Kraft die errechneten Kosten mit gut einer halben Million Euro bezifferte. Die Auflagen müssten einfach erfüllt werden, erklärte Kämmerin Petra Walch.

Der Kindergarten Regenbogen, angebunden an das evangelische Gemeindehaus, wurde 1998 generalsaniert. Seinerzeit seien die Anforderungen an einen Regelkindergarten weit erfüllt gewesen, so die Kämmerin und Kindergartenbeauftragte.

Hoffen auf Förderung

Zu diesem Zeitpunkt habe man die rasante Entwicklung hin zu Ganztagesbetreuung, verlängerten Öffnungszeiten, Mittagessen, Anhebung des Personalschlüssels und Einführung des Rechtsanspruchs auf Betreuung für Kinder unter drei Jahren nicht absehen können.

Der Gemeinderat nahm am Ende die Entwurfsplanung zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, die notwendigen Gespräche mit den Förderstellen zu führen.