Bei den evangelischen Kindergärten im Gaildorfer Zentrum muss sich etwas tun: So könnte man den Sachverhalt auf den Punkt bringen, mit dem sich der Gemeinderat am Mittwochabend in seiner Sitzung befasst hat. Auf der einen Seite haben Eltern seit geraumer Zeit ein Rechtsanspruch auf einen Krippen- beziehungsweise Kindergartenplatz. Die Kommune muss also eine entsprechende Bedarfsplanung erstellen und umsetzen. Auf der anderen Seite, macht die Verwaltung in der Sitzungsvorlage deutlich, besteht bei drei Kindergärten in evangelischer Trägerschaft ein „umfassender Sanierungsbedarf“ – um nicht zu sagen: Sie müssten eigentlich komplett neu gebaut werden. Gemeint sind der Kindergarten auf dem Bühl sowie die Kindergärten Gräfin Adele und Sprungbrett.

Dezentrale Lösungen möglich

Wachsender Platzbedarf auf der einen, erheblicher Sanierungsbedarf auf der anderen Seite: In diesem Spannungsfeld schlägt die Verwaltung den Bau einer zentralen Kinderbetreuungseinrichtung in der Kernstadt mit fünf Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen vor. Die evangelische Kirche Gaildorf hat bereits signalisiert, die Trägerschaft übernehmen zu wollen. Alternativ seien auch dezentrale Lösungen denkbar, doch welche Variante man im Rathaus offenbar favorisiert, leitet sich schon vom Titel des Tagesordnungspunkts ab: „Neubau einer zentralen Kinderbetreuungseinrichtung in der Gaildorfer Kernstadt“.

Nun ist man allerdings noch lange nicht so weit, eben diese Entscheidung herbeizuführen, macht Bürgermeister Frank Zimmermann in der Ratssitzung deutlich. So seien etwa noch Grundstücksfragen zu klären, sprich: Die Stadt lotet bei den Eigentümern möglicher Flächen für einen solchen Neubau aus, ob man sich über einen Verkauf einig würde. Aus eben diesem Grund könne man noch keine Auskünfte darüber geben, wo diese Flächen sind. Daher gehe es nun erst einmal darum, dass der Gemeinderat die Verwaltung allgemein damit beauftragt, „die weiteren Planungen hinsichtlich einer bedarfsgerechten und modernen Gesamtlösung der Kindertagesbetreuung in der Gaildorfer Kernstadt weiter voranzutreiben“. Der Sachverhalt war bereits im Kindergartenausschuss vorberaten worden.

Vorlage „zu schwammig“

Das Vorhaben stößt im Gemeinderat auf breite Zustimmung. Am Ablauf gibt es jedoch Kritik. „Wir müssen uns überlegen: Was wollen wir?“, erklärt Christel Hofmann-Alber (SPD). „Wollen wir eine so große Einrichtung, mit dem entsprechenden Verkehr? In der Regelgröße wären das 145 Kinder. In unserem bisher größten Kindergarten in Großaltdorf sind es 76“, rechnet sie vor. Bei der Standortfrage plädiert sie dafür, das Areal des Kindergartens auf dem Bühl nicht aus den Augen zu verlieren.

„Wir finden ebenfalls, dass genau geprüft werden muss, ob wir einen zentralen Standort wollen“, erklärte hernach Heinrich Reh für die FWV. „Das hat Vor-, aber auch Nachteile.“ Margarete John (SPD) findet die Beschlussvorlage „zu schwammig“. Erst müsse man „die Optionen kennen, dann kann man Entscheidungen treffen“. Matthias Rebel (CDU) gab zu bedenken, dass die Themen der Vorredner zwar wichtig seien, „aber es ist ja noch vollkommen offen, ob es eine zentrale Einrichtung geben wird“. Eben das ist auch der Punkt von Bürgermeister Zimmermann: „Heute geht es darum, die Trägerschaft zu klären und zu zeigen, dass wir an dem Thema dran sind. Weiter ins Detail können wir heute nicht gehen.“