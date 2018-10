Planung Neue Ideen für eines der ältesten Quartiere der Stadt

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Gaildorfs Altes Schloss als Keimzelle der Stadtentwicklung, gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt wird seit Jahren grundlegend saniert – um es in seiner Substanz zu erhalten und es auch besser nutzen zu können. Diese Bemühungen ziehen nun auch im wahrsten Wortsinn Kreise: So soll die bauliche Umgebung hauptsächlich im Bereich der früheren Vorstadt zum Positiven verändert werden. Damit einher geht den Plänen des Sanierungskonzepts zufolge eine Aufwertung des Stadtbildes. Möglich wird dies durch Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm für den städtebaulichen Denkmalschutz.

Sanierung oder Abriss

Dazu wird des notwendig sein, einige Gebäude abzubrechen, deren Sanierung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll wäre – entweder um dadurch mittels sogenannter Blickachsen das Schloss besser zur Geltung zu bringen, oder um mit einer neuen Bebauung Akzente zu setzen. In diesem Zusammenhang denkt die Stadt auch daran, „die größtenteils vorherrschende Asphaltfläche so umzuwandeln, dass sich Bürger sowie Besucher und Touristen wohlfühlen können“, wie es dazu in einem Arbeitspapier der Stadtverwaltung heißt.

Rathaussprecher Dr. Daniel Kuhn denkt dabei an Flächen, die ans Schloss angrenzen. Im Visier der Planung ist etwa der Schlossgraben, der bislang als Parkplatz dient oder als Veranstaltungsfläche für den Weihnachtsmarkt und den Catering-Bereich für das Open-Air-Kino. Diese schmale Fläche steigt gegen die Grabenmauer an und kann nur eingeschränkt genutzt werden. Angedacht ist deshalb, das Gelände so zu modellieren, „dass eine größere Veranstaltungsfläche entsteht.“ Die Gestaltung der Parkplätze an der Bücherei und der freigelegten Verkehrsflächen kann danach erfolgen.

„Stadtmitte V“ in Abschnitten

Nächster Schritt wäre die Umgestaltung des nördlichen Kocher­ufers. Dazu hatte die Stadt ein neues Sanierungsgebiet definiert: „Stadtmitte V“. Allerdings wollte das Land Baden-Württemberg den entsprechenden Antrag für 2018 nicht berücksichtigen. Ein Gespräch mit dem Regierungspräsidium habe ergeben, dass das Ganze „modifiziert“ werden sollte, wie Daniel Kuhn dem Gemeinderat berichtete.

Durch die ­Pla­nung der Umgehungsstraße und die in diesem Zusammenhang noch ausstehenden Ergebnisse der Varianten-Untersuchung ­werde das Gebiet „Stadtmitte V“ nun in zwei verschiedene Projektareale geteilt und zunächst eine Förderung für das nördliche Kocherufer beantragt.

Info Wie es mit dem nördlichen Kocher­ufer weitergeht, darüber berichten wir im nächsten Teil unserer Serie.