Meinungsaustausch Neue Hausaufgabe für Gemeinderat

Gschwend / Rainer Kollmer

Die Fragen aus dem Publikum konzentrieren sich auf mögliche Umwelt-, Geruchs- und Lärmbelastungen. Zum Informationsabend im Foyer der Gemeindehalle sind 23 Zuhörerinnen und Zuhörer gekommen. Es sind vor allem Anwohner aus der näheren Umgebung. Sascha Berber und Mario Heinrich, die Betreiber der Firma HeBe mercatura GmbH, sowie Matthias Moses vom Ingenieurbüro Lackner und Köder stehen zusammen mit Bürgermeister Christoph Hald den Bürgern für Fragen und Antworten zur Verfügung. Hald bezeichnet den Informationsabend beim aktuellen Planungsstand als eher untypisch. Ihm sei jedoch die Mitsprache der Bevölkerung wichtig.

Die Firma hat ihren Standort seit fast sieben Jahren auf dem Lang-Areal. An seinem nordöstlichen Rand ist in einer 18 Meter hohen und rundum verschließbaren Halle der Betrieb einer Brikettierpresse für Metallspäne geplant. Ein Bürogebäude und Nebenanlagen kommen hinzu. In der Halle sollen von der Industrie angelieferte Metallspäne zu Briketts gepresst werden, um das Volumen zu reduzieren und die Schmelzeigenschaften für die Gießereien zu verbessern. Außerdem soll auf der Freifläche in Containern auch angelieferter Kleinschrott aus der näheren Umgebung zwischengelagert und in der Halle gegebenenfalls mit Schneidbrennern zerkleinert werden. Die Grundstücksfläche innerhalb des Gewerbeparks wird mit etwa 7000 Quadratmetern angegeben. Höchstens 50 Tonnen Schrott sollen für wenige Tage zwischengelagert werden, sagen Sascha Berber und Mario Heinrich. Zwei eigene Lkw, dazu ein Bagger und ein Radlader werden das Material bewegen. Die Gemeinde rechnet damit, dass die Firma 15 Arbeitsplätze schafft.

Berber und Heinrich rechnen vor, dass täglich mit 16 Lkw-Anfahrten zu rechnen sei, die von der B 29 über das Lang-Gelände erfolge. Bislang seien es drei bis vier Fahrten. Eine Anbindung an die Hagstraße soll es nicht geben. Die geplanten Betriebszeiten würden von Montag bis Samstag zwischen 7 und 18 Uhr liegen. Im Zweischichtbetrieb könne in der Halle bis 22 Uhr weitergearbeitet werden.

Man habe als Privatinitiative vorsorglich ein Lärmschutzgutachten erstellen lassen. „Der Lärm wird nicht übergroß werden“, versprach Sascha Berber. Im Übrigen habe das Landratsamt bei der Umweltverträglichkeitsprüfung ein entscheidendes Wort bei der Genehmigung mitzusprechen. Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) erteile inzwischen strenge Auflagen.

Die Reinigung der angelieferten Späne wird umfassend erörtert. Es gäbe Material ohne chemische Anhaftungen, aber es müssten auch Späne gereinigt werden, an denen Kühlflüssigkeit, Emulsionen, von der Maschinenbearbeitung haftet. Auch mit der Entsorgung von öligen Schleifschwämmen müsse gerechnet werden. Ein Ölabscheider und eine doppelwandig gesicherte Rückhaltewanne sorgten dafür, dass es keine Umweltbelastung gäbe, verspricht Berber. Eine Lkw-Reifen-Waschanlage würde eine Verunreinigung der Straßen unterbinden. „Vom Dreck sehen Sie nichts“, versichert Sascha Berber. Dass das Regenwasser vom Dach der großen Halle über ein Absetzbecken in den nahe gelegenen Schlenkenbach und den Badsee geleitet werden soll, führt im Saal zu heftigen Reaktionen. „Der Bach ist nicht da, um Dachwasser abzuleiten.“ Eine Vergrößerung des Abwasserkanals in der Steingasse ist nach Halds Einschätzung nicht nötig, weil die gesamte Gewerbefläche bereits versiegelt sei.

Einige Vorbehalte

Von den Zuhörern kommen kritische Hinweise auf das Schrott-Unternehmen in Fichtenberg und den ehemaligen Holzverarbeitungsbetrieb Kuko in Gschwend. Die Geruchsentwicklung von Schneidbrennern macht den Anwohnern Sorgen und dass der Badsee an Attraktivität verliert und das Gewerbegebiet Wertverlust erleidet. „Ich weiß, dass Sie Vorbehalte haben“, beschwichtigt Mario Heinrich.

Bürgermeister Hald verspricht, die kritischen Punkte dem Gemeinderat vorzutragen. Das Gremium kann für den Bebauungsplan einschränkende Rahmenvorgaben beschließen.