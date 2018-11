Kunst Neue Ausstellung im Schloss Untergröningen

Abtsgmünd / Rainer Kollmer

Wer die jeweils zwei Seitenflügel auf den beiden Stockwerken im Schloss Untergröningen durchwandert, wird Betroffenheit erleben. Beim Betrachten der Objekte entstehen Fragen nach der eigenen Identität.

Der Kunstverein Kiss fühlt mit Kuratorin Heidi Hahn und der Ausstellung „Identity“ einem aktuellen Thema auf den Zahn. Hahn kommt die Idee zur Ausstellung bei einem Geburtstag, bei dem auch ein Bild von Toulin Balabaki aus Syrien gezeigt wird. Aus dem Kragen einer hoch dekorierten Uniform ragt provozierend ein Hahnenkopf hervor, dessen krähende Lautstärke und Großspurigkeit sich für den Betrachter in grelles Propaganda­geräusch verwandelt.

Mit unter anderem der Hilfe des Flüchtlingsrats von Baden-Württemberg und der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen stellt der Verein eine Schau zusammen, die sich mit Perspektiven von Heimat und Flucht auseinandersetzt. Bei den 15 ausgestellten Arbeiten der Künstler aus dem Nahen Osten und aus Afrika wird eine große Bandbreite von Gestaltungsmitteln und Erlebnissen sichtbar. Es ist zwar Kunst von Flüchtlingen. Aber es ist keine anklagende „Flüchtlingskunst“ mit unterschwelligem Mitleidstremolo. Es geht um künstlerisches Schaffen, das aus Flüchtlingen herausgesprudelt ist, und in Acrylbildern, Fotografien, Zeichnungen oder Skulpturen betrachtet werden will.

Der Kuratorin ist es wichtig, dass sich die Besucher auch auf ihre eigene Fluchtgefährdung besinnen – auf die Flucht aus dem Alltag, auf die Flucht in Drogen oder Alkohol. In der Ausstellung findet die mahnende Kunst von Heimatlosen eine Heimat. Der Blick richtet sich entweder auf die notvollen Fluchterfahrungen oder drückt die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat aus.

Das Thema Flucht wird zum fühlbaren Event. Ein dunkler Container muss durchwandert werden, bevor eine überfüllte Flüchtlingsunterkunft erreicht wird. Am Ende eines bedrückenden Luftschutzkellers betritt der Betrachter ein Trümmerfeld in Aleppo. Hier ein Flüchtlingszelt mit gebrauchtem Kochgeschirr, da ein echtes Rettungsboot für etwa 150 Personen. Die Ausstellung würzt die besinnlich-süße Adventszeit mit bitteren Aromen.

Info Die Vernissage findet am Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr statt. Die Schau ist bis 26. Dezember sonntags zwischen 11 und 17 Uhr sowie Samstag, 1. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, und am Samstag, 8. und 15. Dezember, von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Am 26. Dezember ist zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.