Mehr als 100.000 Tonnen pro Jahr wurden vor rund 20 Jahren noch auf der Nebenbahn Gaildorf-Untergröningen über die Schiene befördert. Heute nichts mehr. Der gesamte Frachtverkehr wird über die Straße abgewickelt. Für ein entsprechendes Frachtaufkommen wären mehr als 4000 Lastzüge nötig. Solche Überlegungen mögen damals keine Rolle gespielt haben. Die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft beziehungsweise der dahinter stehende Konzern Vivendi hatten kein Interesse mehr an der Bahn. Alles stand zum Verkauf.

stillgelegt ist die Strecke nicht. Der Gleisabschnitt ist wegen baulicher Mängel gesperrt. Werden diese beseitigt, kann der Güterverkehr nach Unterrot wieder rollen. Nach Verschleiß an den Wagenrädern Die Wagen dürfen wieder auf das Gleis Münsingen Die Firma Rettenmaier setzte für ihr Zweigwerk in Unterrot allerdings auf einen Gleisanschluss. So blieben die Gleise von Gaildorf bis nach Schönberg – der Bahnhof ist für den Betriebsablauf erforderlich – erhalten. Von der Firma Rettenmaier wurden diese freilich nicht genutzt. Die Trasse wucherte langsam zu. Doch wenn der optische Eindruck auch täuschen mag,Der Gleisabschnitt ist wegen baulicher Mängel gesperrt. Werden diese beseitigt, kann der Güterverkehr nach Unterrot wieder rollen.

Eine Reaktivierung der Nebenbahn ist derzeit nicht wirtschaftlich

Dafür sind allerdings Investitionen in erheblicher Höhe nötig. Das weiß der Eigentümer, die Firma Junginger Naturholzwerk, auch. „Das wäre derzeit nicht wirtschaftlich“, so Firmenchef Hans-Martin Junginger. Der Unternehmer denkt eher an die Zukunft. An eine Zeit, wenn auf Lippenbekenntnisse auch Taten folgen. „Es ist ja nicht auszuschließen, dass mittelfristig die Schiene tatsächlich gestärkt wird.“ Dann sieht Junginger die Zeit für den Gleisanschluss des Werkes in Unterrot gekommen.

Er geht in so einem Fall von folgendem Szenario aus: „Wird die Verlagerung auf die Schiene politisch gewollt, dann gibt es auch Fördermittel für die Reaktivierung von Werksanschlüssen. Dann kann sich die Reaktivierung rechnen.“ Das Reststück der Nebenbahn ist betriebstechnisch keine Eisenbahnlinie mehr, sondern ein verlängertes Rangiergleis des Gaildorfer Westbahnhofs. Bei einem Rangiergleis werden keine so hohen Standards angelegt wie bei einem Streckengleis – was sich bei den fälligen Investitionskosten deutlich bemerkbar macht.

Für die Firma Junginger ist der Bahntransport aber bereits heute keine Zukunftsmusik. „Wir erhalten zwischen 20 und 40 Prozent unseres Holzes mit der Bahn.“ Die DB bringt die beladenen Wagen nach Fichtenberg. Von dort geht es mit dem Laster nach Unterrot.

„Das läuft immer besser", sagt Hans-Martin Junginger. „Am Anfang konnte die Bahn nur dreimal die Woche Wagen bringen, jetzt ist es schon an vier Tagen – und zudem auch zuverlässiger."