Presse Nazis machen der Zeitung den Garaus

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Nach 113 Jahren war Schluss, hatten Gaildorf und das Limpurger Land keine Zeitung mehr. Am 31. März 1943 wurde die Herausgabe des „Kocherboten“ eingestellt. Die NS-Kreisleitung in Backnang hatte dem Antrag der NS-Presse, des staatlich gelenkten Nachrichtenbüros der Nationalsozialisten, zugestimmt und die Schließung des Zeitungsverlags verfügt.

Katz-und-Maus-Spiel

Dies geschah unter (nicht näher erläutertem) Hinweis auf die „Kriegsverhältnisse“. Der Gaildorfer Heimatforscher Hans König (1936-2017) indes sah darin eine späte Abrechnung der Nazis mit Verleger Hermann Schwend junior (1878-1954). Schwend galt zwar, mit Einschränkungen, als „linientreu“, hatte sich aber über Jahre hinweg immer wieder mit der NSDAP auf regionaler Ebene ein Katz-und-Maus-Spiel geliefert. Nun war ihm im wahrsten Wortsinn das Handwerk gelegt.

Seine letzten Worte, die er an die Zeitungsleser im Limpurger Land richtete, zeugen von Zweifeln und Hoffnung zugleich: Der tobende Weltkrieg würde Deutschland in den Abgrund reißen. Auf der anderen Seite schien er an Hitlers „Endsieg“-Wahn nicht (mehr) glauben zu wollen: „Wir werden in der alten liebgewordenen Form mit unserem Kocherboten wieder vor unsere Leser treten, wenn die Verpflichtungen, denen wir uns unterstellen, erfüllt sind.“

Mit der Schließung einher ging die Beschlagnahme der Vorräte an Zeitungspapier. Die mussten an einen Verlag in Wien abgetreten werden. Einen Teil der Metallschriften kassierte die „Reichsstelle Eisen und Metall“. Den Betrieb der Druckerei jedoch, in der nur noch einfache Drucksachen hergestellt werden durften, konnte Schwend dank einer Intervention der Stadtverwaltung unter Bürgermeister Albert Herrmann (1899-1967) aufrechterhalten.

Taktische Manöver

Angefangen hatten die Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten bereits in den 1920er-Jahren. An deren Umtrieben ließ Schwend, der damals auch Schriftleiter war, kein gutes Haar. In der 1930 herausgegebenen Jubiläumsbeilage des „Kocherboten“ zur hundertjährigen Pressegeschichte in Gaildorf brach er eine Lanze für die Pressefreiheit und geißelte die dumpfen, nationalistischen Strömungen, ohne jedoch das braune Spektrum, aus dem die NSDAP herausragte, beim Namen zu nennen.

Nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 und Hitlers Machtübernahme – mehr als zwei Drittel der Gaildorfer Wähler hatten das so gewollt – verlor Hermann Schwend sein Gemeinderatsmandat. Warum er noch im selben Jahr dennoch in die NSDAP eintrat, begründete er später mehr oder weniger glaubhaft damit, er habe einfach der Drohung, seine Zeitung solle durch ein „nationalsozialistisches Kopfblatt“ ersetzt werden, zuvorkommen wollen.

Zuvor war Schwend gedrängt worden, die Kooperation mit der demokratischen „Zeitungskorrespondenz für Süddeutschland“ zu beenden und gemeinsam mit der NS-Presse eine GmbH zu gründen. Dieser Gesellschaft war jedoch keine lange Lebensdauer beschieden: Der Gaildorfer Verleger hätte, obwohl die NS-Presse vertraglich mit 51 Prozent beteiligt war, das Stammkapital in Höhe von 20 000 Reichsmark allein einbezahlen sollen. Dieses Verhalten, polterte er, komme einer Zwangsenteignung gleich.

Hans Königs Recherchen ergaben schließlich, dass Schwend „die folgenden Monatsbilanzen jeweils mit Verlust abgeschlossen habe“. Das war das Ende der Gesellschaft.

Schwends Taktik war aufgegangen, das Verhältnis zu den Nazis gestört. Gleichwohl druckte er weiterhin die von der NS-Presse gelieferten überregionalen Nachrichten ab. Mit der Berufung zum Kreispressewart der NSDAP durch den Gaildorfer NS-Kreisleiter Otto Hänle (1902-1969) schien das Verhältnis zwischen Presse und Politik im Limpurger Land wieder im Lot zu sein. Schwend hatte in diesem Amt jedoch keinerlei Befugnis. Er musste lediglich unter der Hakenkreuz-Rubrik die Verlautbarungen der Partei ins Blatt rücken.

Das sollte sich bald ändern: Hänle, der sich – jedoch ausschließlich zum Nutzen der Partei – schützend vor den Gaildorfer Zeitungsverlag gestellt hatte, wechselte im Zusammenhang mit der Auflösung des Kreises Gaildorf als Kreisleiter nach Crailsheim. Der „Kocherbote“ stand nun unter der Fuchtel der Kreisleitung in Backnang. Und die beäugte das Tun des aus ihrer Sicht nicht geläuterten Schwend mit Argusaugen, ganz besonders nach Beginn des Krieges im September 1939. Wenige Monate später, im Frühjahr 1940, wurde der Verleger seines Amtes enthoben.

Der Konflikt spitzte sich weiter zu – und erfuhr mit dem Verbot der Zeitung seinen traurigen Höhepunkt. Schwend war kaltgestellt. Im öffentlichen Leben hatte sein Wort dennoch Gewicht: In den Kriegsjahren war er von der Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr in den aktiven Dienst zurückgekehrt und, wie bereits in den Jahren von 1921 bis 1938, Kommandant geworden.

Als „Mitläufer“ eingestuft

Aber auch im Vereinsleben der Stadt hatte er, der langjährige aktive Sportler, Vorsitzende des TSV Gaildorf und Liederkranz-Sänger, Stimme und Gewicht.

Nach Kriegsende hatte Hermann Schwend nichts mehr zu sagen. 1947 wurde er im Entnazifizierungsverfahren gegen ihn von der Spruchkammer als „Mitläufer“ eingestuft. 1948 verpachtete die Familie den Betrieb an den weitläufig verwandten Grafiker Hans Kupczyk (1916-1989).­ ­Kupczyk erwarb später die ­Druckerei und bemühte sich um die Wiederherausgabe des Kocherboten. Mit Erfolg: Mit der „Generallizenz Nummer 3“ der US-Militärregierung wurde am ­­ 1. Juli 1949 „Der Kocherbote – Heimatzeitung für das Limpurger Land“ wieder ausgeliefert.