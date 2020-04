Die Online-Enzyklopädie Wikipedia weist für den Landkreis Schwäbisch Hall insgesamt 18 Naturschutzgebiete aus: zum Beispiel die Reiherhalden bei Morstein und Bächlingen, die Oberrimbacher Erdfälle oder die Grimmbachmündung bei Braunsbach. Nicht offiziell erfasst wurde aber das private Naturschutzgebiet, das Burkard von Sydow vor einigen Jahren am Orts- und Waldrand von Westheim nahe der Bahnlinie von Crailsheim nach Stuttgart angelegt hat.

Der Rentner aus Gaildorf hat im Eingangsbereich seiner kleinen Naturoase ein Schild aufgestellt: „Privates Naturschutzgebiet – Ansehen erlaubt.“ Es lädt zum Erkunden und Verweilen ein und liegt an eher kaum frequentierten Wanderwegen, was vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise sicher kein Nachteil ist. Wer in diesen speziellen Zeiten im Frühling trotzdem frische Luft braucht und verständlicherweise „Spaziergänger-­Hotspots“ im Haller Land wie Starkholzbacher See oder Einkorn eher meiden möchte, findet hier am Ortsrand von Westheim eine Ausweichmöglichkeit.

Seltene Baumarten

In dem Gebiet hat Burkard von Sydow seltene und standortgerechte Strauch- und Baumarten sowie bodenständige Obstbaumsorten angesiedelt. Ein Blickfang ist jetzt im Frühling die Silberweide, die der 88-Jährige mit Gartenwissen zu einer Kopfweide „umfunktioniert“ hat. „Ich habe auch Insektenhölzer für Wildbienen, Steinhaufen mit vorgelagerten Sandflächen für Zauneidechsen und Nistkästen für heimische Vogelarten aufgehängt“, betont der Naturliebhaber. Wenn Zeit und Gesundheit es zulassen, dann sieht der Rentner in dem kleinen Naturparadies immer mal wieder nach dem Rechten.

Das private Naturschutzgebiet nahe der Bahnlinie ist aber nicht das einzige Biotop, das Burkard von Sydow angelegt hat. Um insgesamt drei „Miniaturausgaben von Naturschutzgebieten“ kümmert sich der Naturkenner. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kochers in der Vogelau besitzt der Naturfreund auch eine noch naturnahe Wiese, die rund 2160 Quadratmeter groß ist.

In der Steinklinge bei Ottendorf hat sich Burkard von Sydow vor vielen Jahren zudem eine 1,7 Hektar große Waldfläche gesichert: Hier kommt sein Natureinsatz vor allem Fledermäusen zugute. „Da hängen viele Fledermauskästen, die auch gut besucht werden“, weiß er. Sein Engagement für Artenvielfalt hat Burkard von Sydow schon in Zeiten gestartet, in denen Greta Thunberg noch nicht einmal auf der Welt war und der Klimawandel noch nicht so intensiv politisch debattiert wurde wie jetzt.

„Ich verstehe meine Naturschutzgebiete als Arche Noah und es soll noch so viel des Artenreichtums an Lebewesen erhalten bleiben, damit die Natur sich selbst wieder herstellen kann, bis wir hoffentlich bald zu einem naturverträglichen Wirtschaften übergehen“, meint von Sydow. Für sein starkes Naturengagement wurde der Rentner im Jahr 2013 auch schon von der Löwenbrauerei und der Wildbadquelle mit einem Preis ausgezeichnet.

Keine grüne Wüste

Im privaten Naturschutzgebiet oberhalb des Kochers nahe der Bahngleise versucht Burkard von Sydow die Artenvielfalt durch ein naturverträgliches Gärtnern zu erreichen. „Ich mähe nicht alles auf einmal ab, sondern führe das in den Teilbereichen zeitlich gestaffelt durch. So entsteht keine grüne Wüste und Insekten, Spinnen, Zauneidechsen und Blindschleichen können dann schnell genug auf ungemähte Flächen ausweichen“, erklärt der Gartenexperte.

Im Laufe des Jahres ändere sich in den Mini-Naturschutzgebieten das Blütenangebot für Insekten, wie der Naturfreund bekräftigt: „Auf der magerrasenähnlichen Fläche kommen Bunte Kronwicke, Klappertopf, Esparsette, Gemeiner Wundklee und Färberkamille gut an.“ Den Grasschnitt verwertet er zur Kompostierung im Dauergarten oder als Mulch für die Gemüsebeete.

Beweidungsexperimente mit Haflingern und Schafen hat von Sydow aber aufgrund des zu großen Aufwands inzwischen aufgegeben. Der Besuch seiner drei Miniatur-Naturschutzgebiete beschert Burkard von Sydow jedes Mal unvergessliche Naturerlebnisse. „Manchmal komme ich auch mit Spaziergängern ins Gespräch und freue mich am Interesse über Artenvielfalt und naturnahes Gärtnern.“