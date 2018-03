Geschichte Nach der Brandkatastrophe: Die neue Innenstadt entsteht

Historische Ansicht des Marktplatzes in Gaildorf um das Jahr 1920, im Hintergrund das Alte Rathaus, rechts, nach der Einmündung der Bahnhofstraße, die in den 1990er-jahren abgebrochene "Post-Krone" © Foto: Unbekannt

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Ende März 1868 in Gaildorf: Die letzten Glutnester sind verraucht, die Aufräumarbeiten gehen unaufhörlich weiter. Hier und dort stehen noch Reste der Brandruinen, die in den kommenden Tagen vollends abgetragen werden. Um den Schutt wegzuschaffen, werden auch Arbeiter mit Fuhrwerken aus den Nachbargemeinden eingesetzt.

Arbeitsreiche Tage

Durch die Feuersbrunst, die in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar ein Viertel des Städtchens in Schutt und Asche gelegt hatte, sind mehr als 300 Menschen obdachlos geworden. Glücklicherweise gab es keine Toten. Insgesamt 46 Gebäude sind zerstört, darunter das Pückler-Schloss und die Stadtkirche, weitere 14 Häuser erheblich beschädigt.

In diesen letzten Märztagen vor 150 Jahren fällt Stadtschultheiß Karl Gustav Lanzberg (kleines Foto) ein schwerer Stein vom Herzen: Acht Wochen lang hatten er, die Gemeinderäte, Oberamtmann Georg Friedrich Karl Billich und Oberamtsbaumeister Christian Friedrich Remppis den Wiederaufbau der Stadt geplant und in die Wege geleitet. Nun sind die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen, die Umlegung und Sanierung ist auch in rechtlicher Hinsicht unter Dach und Fach.

Gaildorfs im vergangenen Jahr verstorbener Altbürgermeister und Heimatforscher Hans König hatte in den frühen 1990er-Jahren die Geschichte des Stadtbrandes erforscht und am Ende seiner Arbeit den Hut gezogen vor dem, was die Altvorderen damals bewerkstelligen konnten, ein Werk, das man „auch heute noch mit Hochachtung würdigen muss.“

In diesen hektischen Achtundsechziger-Tagen zeichnet sich ab, dass die Kernstadt in wesentlichen Teilen ein neues Gesicht bekommt. Die am westlichen Marktplatz ab- und ausgebrannten Gebäude werden nicht mehr ersetzt. Die Neubebauung wird insgesamt einige Meter in Richtung Westen versetzt. Das weitgehend unversehrte Rathaus bleibt – allen Abbruchgedanken zum Trotz – stehen. Nicht weil es so schön ist, sondern weil die Stadt schlicht kein Geld hat für einen Neubau. Allerdings muss das angrenzende Gebäude von Tuchmacher und Gemeinderat Sigmund Schüle weichen: Hier soll der Marktplatz aufgebrochen und eine neue Straße in Richtung Süden entstehen, die heutige Kanzleistraße.

Dort wird nun unter anderem das neue Oberamtsgebäude (heute Polizeiposten) entstehen, das alte war völlig ausgebrannt. Weitere Gebäude werden auch entlang der einstigen Mittleren Gasse, der Haller Straße (und heutigen Bahnhofstraße) geplant, andere außerhalb der engen Innenstadt. Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern, die zur Umsiedlung bewogen werden sollen, gestalten sich schwierig, sind aber von Erfolg gekrönt: Die Stadt kann nun neu entstehen, weniger dicht bebaut.

Von nun an geht es Schlag auf Schlag: Nacheinander werden die Baugesuche eingereicht. Die Forstverwaltung liefert günstiges, teilweise vom Hilfskomitee finanziertes Bauholz. Im Stadtwald wird ein Steinbruch eingerichtet, im Flürle ein Brennofen für Ziegelsteine . . .

Das nächste Kapitel

Das ist Stadtgeschichte im Zeitraffer, ohne die späteren Veränderungen zu berücksichtigen. 150 Jahre später wird sich die Stadt erneut anschicken, etwas zu bewegen: Am kommenden Mittwoch, 28. März, wird der Gemeinderat im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses das „gesamtstädtische Entwicklungskonzept“ erörtern und beschließen, mit dem die Weichen in Richtung Zukunft gestellt werden sollen.