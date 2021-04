In Wildenhöfle, einem Wohnplatz ganz im Süden der Flächengemeinde Gschwend, steppt, schleicht und tanzt er um die Kamera: Bob Downes (83),Multiinstrumentalist, Komponist, Sänger, Schauspieler, Clown, lebt mit seiner Frau Tina zwar in der Abgeschiedenheit, am Abgrund zur „Hölle“, wie der Ste...