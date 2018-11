Bildung Nach dem „Schlupf“ geht’s rund

Sarah Cieslik, Katrin Kohlhepp

Am 28. September legten die Klassen 5a und 8d der Gaildorfer Schloss-Realschule 100 Bruteier in einen Brutautomaten. Nach genau 21 Tagen schlüpften am 12. Oktober pünktlich zum Schulbeginn um 7.40 Uhr 73 Küken – was einer Schlupfquote von guten 73 Prozent entspricht. Da die Küken kennfarbig sind, konnten die Schülerinnen und Schüler direkt mit dem Umsetzen der Vögel in den Schaukasten das Geschlecht bestimmen: Es waren 38 Hahnen- und 35 Hennenküken.

Die Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Klassenlehrerinnen Sarah Cieslik und Katrin Kohlhepp betreut. Während der 21 Bruttage beobachteten sie genau, wie sich die Embryonen im Ei entwickeln und wie sich ein Hühnerembryo im Laufe von

21 Tagen verändert. Sie lernten, dass man nach circa sieben bis zehn Bruttagen ein befruchtetes Ei am sogenannten „springenden Punkt“ von Aristoteles erkennt. Nach 14 bis 18 Bruttagen stellten die Kinder fest, dass das Ei nahezu „dunkel ausgefüllt“ ist.

Entwicklung wird protokolliert

Die Klassen „schierten“, das heißt durchleuchteten, die Bruteier in regelmäßigen Abständen, um die Entwicklung der Embryonen zu kontrollieren. Unbefruchtete Eier und Eier, die abgestorbene Embryonen enthielten, wurden aus dem Brutapparat entfernt. Diese Eier wurden zur Veranschaulichung der Embryonalentwicklung mit den Klassen und weiteren interessierten Schülern geöffnet.

Aufgefallen sind den Schülerinnen und Schülern vor allem die außerordentlich groß angelegten Augen und das untypische Verhältnis zwischen Kopf und Rumpf. Erstaunt hat sie, dass die Embryonen bereits nach wenigen Bruttagen Beine, Flügel und einen winzigen Schnabel entwickelten.

Außerdem lernten sie, worauf es ankommt, wenn man Hühnerküken auf künstlichem Weg ausbrütet und wie schließlich das Küken mit seinem Eizahn die Schale aufbricht. Nach dem ersten Wochenende stellten sie fest, dass die Küken ihren Eizahn verloren hatten und dass bereits nach zwei Lebenstagen die ersten Flügelfedern sprießen.

An der Pflege beteiligten sich beide Klassen rege. Die Schülerinnen und Schüler übernahmen mit großer Euphorie und Engagement den zusätzlichen Pflegeaufwand parallel zum planmäßigen Unterricht und stärkten so auch den Zusammenhalt untereinander. Sie passten auf, dass die Küken warm genug gehalten wurden, dass sie stets mit Futter und Wasser versorgt waren und erfreuten sich täglich an der Fütterung der „Raubtiere“ mit hartgekochten Eiern.

Schule im Ausnahmezustand

Nicht nur die beiden am Projekt „Hühnerbrut“ beteiligten Klassen waren von den Küken begeistert. Die Freude über die Flauschbällchen erreichte alle Klassen der Schloss-Realschule. Sie befand sich am Tag nach dem Schlupf im Ausnahmezustand. Alle Schülerinnen und Schüler standen in den Pausen in langen Schlangen vor dem Brutraum und dem Kükenschaukasten vor dem Sekretariat an und versuchten, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ein früheres Unterrichtsende auszuhandeln, um Zeit für die Küken zu gewinnen.

Nach kurzer Zeit griff die Begeisterung ebenfalls auf das Schenk-­von-­Limpurg-Gymna­si­um­ und die Werkrealschule im Schulzentrum über. Auch diese Schülerinnen und Schüler besuchten die Küken und verbreiteten die frohe Botschaft der erfolgreichen Brutaktion in Gaildorf. Am letzten Wochenende wurden die Küken von Kolleginnen und Kollegen und ihren Familienangehörigen fürsorglich gepflegt.

Mittlerweile haben die Küken die Schloss-Realschule verlassen. Obwohl sich das Kalenderjahr dem Ende neigt und die Temperaturen sinken, fanden sich viele künftige Hühnerhalter, die den SRG-Küken ein schönes Hühnerleben auf weiten, grünen Wiesen ermöglichen werden.