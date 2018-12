Advent Musizieren bei Kerzenschein

Murrhardt / swp

Die evangelische Kirchenmusik Kirchenkirnberg lädt für Sonntag, 9. Dezember, zum traditionellen Quempassingen um 19 Uhr in ihr Gotteshaus ein. Bei Kerzenschein musizieren die Zuhörer zusammen mit Vokal- und Instrumentalsolisten, Schülern der Musikschule Schwäbischer Wald/Limpurger Land, einem Kinderchor, dem Frauenchor „Con spirito“, dem Kirchenchor und dem Kammerorchester Murrhardt Advents- und Weihnachtsmusik. Die gemeinsame vorweihnachtliche Musizierstunde soll einerseits das gemeinsame Singen fördern und in die Familien tragen; deshalb sind vor allem auch Familien mit Kindern besonders eingeladen. Andererseits soll dieses Advents- und Weihnachtssingen, das es bereits seit über 30 Jahren in Kirchenkirnberg gibt, auch Ruhe und Besinnung in die oft sehr stressbeladenen Festvorbereitungen bringen, schreibt Uwe Matti, der das Singen leitet. Auf dem Programm stehen alte und neue Advents- und Weihnachtslieder und Kanons.