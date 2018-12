Abtsgmünd Musik wirkt gegen das Vergessen

Abtsgmünd / Wolfgang Fath

Der Musikverein Pommertsweiler präsentiert ein bemerkenswertes Jahreskonzert. Vorsitzender Manfred Sauter wird zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

An freudige, aber auch bedrückende Ereignisse der Weltgeschichte hat der Musikverein Pommertsweiler unter dem Motto „Musik schreibt Geschichte“ bei seinem Jahreskonzert erinnert. Unter der Leitung von Andrea Schenk und Rebecca Schaaf servierten die Jungmusiker zunächst moderne Rhythmen. Die Stammkapelle bot mit der klangvollen Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul unter der Leitung ihrer Dirigentin Simone Kiesel einen eindrucksvollen Konzertauftakt. Komponist John Williams hat insgesamt viermal eine Eröffnungsfanfare für Olympische Spiele geschrieben.

Die Geschichte des jüdischen Mädchens Anne Frank hat der Komponist Otto M. Schwarz in ein berührendes Konzertwerk umgesetzt. Auf der Solo-Violine vermittelte Antonia Freihart das musikalische Thema mit einer ergreifenden Melodie, die Melancholie, aber auch Hoffnung verspüren ließ. Das Orchester intonierte die zunächst unbeschwerten Tage der Familie Frank ebenso eindrucksvoll wie die folgende schwere Zeit, als die ganze Tragik der Geschichte in ergreifende Musik umgesetzt wurde. Hier gab es ein besonders Lob für Dirigentin Simone Kiesel, der es bestens gelang, ihre musikalischen Vorstellungen von diesem sensiblen Stück den Musikerinnen und Musikern so zu vermitteln, dass es klanglich auch beim Publikum nachhaltig ankam.

Philip Sparke komponierte „The sun will rise again“ für die Opfer des Erdbebens und Tsunamis 2011 in Japan. Es gelang dem Musikverein auch hier, die ganze Dramatik der Geschehnisse – Angst vor der Zukunft, aber auch leise Hoffnungsschimmer – den Zuhörern zu vermitteln. Die musikalischen Höhepunkte aus dem Film „Titanic“ ließ der Musikverein in einem Medley wieder aufleben. Dabei fehlte natürlich auch die Melodie des weltbekannten Songs „My heart will go on“ nicht.

Sternstunden der Geschichte

An das Motto „Musik schreibt Geschichte“ erinnerten die Akteure auf der Bühne auch mit „Wind of change“ von Klaus Meine. Das Jahr 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer, das Zerbrechen der Sowjetunion sowie das Ende des Kalten Krieges nahm Meine zum Anlass, dieses Stück zu schreiben, welches um die ganze Welt ging und zu einem der größten Hits der Gruppe „Scorpions“ wurde. Die Musiker durften erst nach zwei Zugaben von der Bühne. Dabei zeigten sie auf, dass sie natürlich auch volkstümliche Stücke wie den tschechischen Liedermarsch „Andulka“ im Repertoire haben. Der Musikverein bestach auch in diesem Jahr wieder durch hohe klangliche Qualität und ausdrucksstarkes, harmonisches Spiel.

Im Rahmen der Vereins- und Verbandsehrungen sind an diesem Abend von Roland Haag vom Blasmusikverband Ostalb und den beiden Vorstandsmitgliedern Manfred Sauter und Hanns-Joerg Renschler verdiente Musiker geehrt worden.

