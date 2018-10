Bühne Musik und Weisheiten aus Schwaben

Gschwend / swp

Die schwäbische Band „Pomm Fritz“ und die „Bronnweiler Weiber“ bestreiten das Programm beim zweiten Gschwender Mundartfestival heute in der Gemeindehalle. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

38 Jahre Bühnen- und Konzert­erfahrung, elf produzierte und 150 000 verkaufte CDs, zahlreiche TV- und Radioauftritte, eine fest eingeschworene Fangemeinde und immer noch mit höchster Spielfreude unterwegs: „Pomm Fritz“ gilt als musikalische Institution im wilden Süden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die fünf Schwaben präsentieren selbst komponierte Hits und Showeinlagen voller Selbstironie und Lebensfreude.

Bei Ohrwürmern wie „Klara, du bisch so sexy“ und „Die Fischerin vom Bodensee“ wird Urkomisches mit Schwäbischem vereint. „Pomm Fritz“ hat eine reiche Palette an eigenen Dialektliedern in der Tasche, ist aber eben doch keine reine Musikband, sondern Comedy, Gag­factory und Liveact in einem, schreiben die Veranstalter.

Friedel Kehrer und Märy Lutz

Wenn die „Bronnweiler Weiber“ auf die Bühne kommen, geht es ebenso witzig weiter. Die beiden Damen in den besten Jahren unterhalten das Publikum nicht nur mit Liedern und Geplänkel, sondern auch mit ihren schwäbischen Weisheiten. Hinter den „Bronnweiler Weibern“ stecken Friedel Kehrer und Märy Lutz, zwei Urgesteine des deutschen Kabaretts. Stets adrett gekleidet in Hut, Schürze, Rock und Bluse zeigen sie dem Jungvolk, was es heißt, sich im Leben zurechtzufinden. Dabei machen sie vor nichts halt, ob nun vor Beamten, der Ärzteschaft, dem Ministerpräsidenten oder der Nachbarschaft.

Friedel Kehrer und Märy Lutz waren bereits mehrfach im SWR-Fernsehen zu Gast.

Info Karten gibt es bei Schreibwaren Grau, Telefon 0 79 72 / 7 22 36, im Salon Traudl, Telefon 0 79 72 / 476 oder an der Abendkasse.