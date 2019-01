Bilanz Murrhardter arbeiten Wunschliste ab

Next

Als Dreh- und Angelpunkt im Murrhardter ÖPNV will die Stadt den Bahnhof und seine Umgebung als „Visitenkarte“ attraktiv gestalten. © Foto: grr

Murrhardt / Karl-Heinz Rückert

Finanziell geht es uns ordentlich“, betonte Murrhardts Bürgermeister Armin Mößner beim Bürgerempfang und verweist auf Gewerbesteuereinnahmen von rund sieben Millionen Euro im Jahr 2018. Der Haushalt 2019 konnte ohne neue Schulden geplant werden und ermöglicht voraussichtlich eine Kredittilgung in Höhe von 600 000 Euro. Daneben weist die Stadtkasse eine Liquidität von rund acht Millionen Euro auf – „so viel wie schon lange nicht mehr“, freute sich Mößner.

Areal Klosterhof aufwerten

Mit diesem Finanzpolster sollen das Sanierungsgebiet Bahnhof/östlich Klosterhof sowie die Murrtreppen angegangen werden. Zudem möchte man im Sanierungsgebiet Brunnengasse 13 Parkplätze anlegen. Mit dem Erwerb des Gebäudes Fornsbacher Straße 1 möchte die Stadt in Anbindung an die Entwicklung des Nachbargebäudes eine städtebauliche Aufwertung erreichen. Mit dem Eigentümer des denkmalgeschützten „Hirschs“ wurde eine Sanierungsvereinbarung geschlossen. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen sind auch im Lindenareal vorgesehen. Denkbar wären zum benachbarten Ärztehaus verschiedene Optionen für Parkraum.

Weil es ein Dreh- und Angelpunkt im Murrhardter ÖPNV und eine „Visitenkarte“ der Stadt sei, hat der Gemeinderat entschieden, das Bahnhofsgebäude mit den umliegenden Flächen zu erwerben. Nach den Sanierungszielen sind Unterbringungsmöglichkeiten für Dienstleistung, Handel und Gastronomie angedacht. Daneben soll im Bahnhof auch ein Infopunkt entstehen.

Für das Hochwasserrückhaltebecken bei der Eisenschmiedmühle ist man in das Flurbereinigungs- und Planfeststellungsverfahren eingestiegen. Schmunzelnd merkte Armin Mößner an: „Wir hoffen, dass wir mit dem Dunklen Wiesenkopf-Ameisenbläuling bei der Fornsbachbrücke am Sportplatz noch Einigkeit erzielen.“

Das Thema Flüchtlinge beschäftigt die Stadtverwaltung kaum noch. Die Gemeinschaftsunterkünfte in Oberneustetten und Fornsbach sind aufgelöst. In der Anschlussunterbringung sind aktuell 140 Menschen in städtischen und privaten Wohnungen untergebracht. Nun gelte es für die Flüchtlinge, sich sprachlich weiterzubilden, unsere Wertvorstellungen, Traditionen, die christlich-abendländische Prägung und unsere Normen und Gesetze zu respektieren. Zudem sollten sie finanziell auf eigenen Beinen stehen können. „Das können und dürfen wir verlangen und einfordern“, schloss der Bürgermeister seine Ansprache.