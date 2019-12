Verbandsrechner Sascha Reber informierte in der Verbandsversammlung über die wichtigsten Details der Planung. Diese sei angepasst worden an die Zahlen des Finanzzwischenberichts für 2019 sowie den Rechnungsabschluss 2018. „Wir kalkulieren mit einer schwarzen Null“, sagte er. Der Wirtschaftsplan sieht Erlöse und Aufwendungen von je 2,16 Millionen Euro vor.

Die voraussichtlichen Ausgaben für Material und bezogene Leistungen belaufen sich auf 585.000 Euro. Einnahmen und Ausgaben von je 331.000 Euro setzen sich aus geplanten Investitionen und Kredittilgungen zusammen. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist auf 211.000 Euro festgesetzt, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 150.000 Euro. Weiter sind Gesamtbetriebsaufwendungen in Höhe von 2,15 Millionen Euro vorgesehen und die Kosten fürs Personal erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 160.000 Euro auf 1,31 Millionen Euro.

Bauhof will seinen Fuhrpark erneuern

Stadtrat Mario Brenner (CDU-FWV) bat darum, diese Steigerung um 14 Prozent zu erläutern, schließlich bleibe die Anzahl der Mitarbeiter gleich. Die Personalkosten berechne das Personalamt der Stadtverwaltung. „Diese Zahlen müssen wir so einkalkulieren“, stellte der Verbandsvorsitzende und Murrhardter Bürgermeister Armin Mößner klar. Insgesamt seien derzeit 26 Personen beim ZVB beschäftigt, einige davon in Teilzeit oder auf 450-Eu­ro-­Basis. Der Stellenplan weist 23,3 Stellen aus. In die Personalkosten seien bereits Lohnerhöhungen, eventuelle Ausfälle von Mitarbeitern durch Krankheit oder Unfall sowie als Ersatz erforderliche Aushilfskräfte einkalkuliert. Denn „das Geschäft muss weiterlaufen“, betonte Mößner.

„Bei diesen Zahlen handelt es sich um eine Vorschau.“ Darum müsse man erst mal abwarten, wie sich das Jahr entwickle, sagte Stadtrat Edgar Schäf (SPD).

Der Verbandsvorsitzende schlüsselte die vorgesehenen Investitionen in Höhe von insgesamt 211.000 Euro genauer auf. Damit wolle man mit dem Fuhrparkkonzept „einen Sprung vo­rankommen“. Dank Infrastrukturprogrammen von Kreditinstituten könnten die erforderlichen Beschaffungen zinsfrei über Kredite finanziert werden. Da eine Reihe von Fahrzeugen schon älter ist und technische Mängel hat, gelte es, diese zu ersetzen. So einen Kleinbus: „Der Motor strauchelt und am Gastank traten Undichtigkeiten auf.“ Für die eingeplanten 25.000 Euro müsste man ein gutes Ersatzfahrzeug bekommen, das wahrscheinlich mit konventionellem Kraftstoff betrieben und mit Allradantrieb ausgestattet werde. Denn der Bauhofleiter solle damit die nächtlichen Kontrollfahrten machen, bei denen er entscheidet, ob Winterdiensteinsätze nötig sind, erläuterte Mößner.

Neben neuen Fahrzeugen gibt’s auch neue Computer und Telefone

Das aktuell für die Stadtreinigung eingesetzte Fahrzeug „wird stark beansprucht“ und sei innen verrostet. Deshalb müsse für 30.000 Euro ein neues her. Dasselbe gelte für den alten und abgenutzten Pflug. Voraussichtliche Kosten für Ersatz: 20.000 Euro. In schlechtem Zustand seien auch zwei Allrad-Kipper. Für neue, gleichwertige Fahrzeuge kalkuliert der Verband mit 85.000 Euro.

Überdies muss die alte Tankstelle mit Handpumpenbetrieb durch eine neue, technisch modern ausgestattete Versorgungsstation ausgetauscht werden. Für diese Modernisierung sind 15.000 Euro vorgesehen. Der Schmalspurschlepper benötigt ein neues Frontmähwerk für 10.000 Euro. Hinzu kommt die erforderliche EDV-Neuausstattung der ZVB-­Büros mit neuer Hard- und Software. Der Wirtschaftsplan sieht vier neue Computer sowie eine neue Telefonanlage vor, wofür 6000 Euro veranschlagt sind. Schließlich sind für sonstige Neuanschaffungen wie Kleingeräte noch 20.000 Euro eingeplant. Unisono stimmten die Mitglieder der Verbandsversammlung dem Wirtschaftsplan für 2020 zu.