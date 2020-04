Die Deutsche Bahn nutzt die derzeitige Sperrung der Murrbahn, um zusätzliche Sanierungsarbeiten an Bahneinrichtungen vorzunehmen. Dazu gehören die Eisenbahnüberführung über die Erlenhofer Straße in Fichtenberg und die Eisenbahnüberführung über die Olgastraße beim Bahnhof Gaildorf-West.

An beiden Brückenbauwerken werde der Korrosionsschutz erneuert, teilt die Deutsche Bahn AG jetzt auf Anfrage mit. Die Erlenhofer Straße in Fichtenberg ist deshalb vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Baustellen im Kreis Hall Statt Zugfahrten gibt es Ersatzbusse Kreis Hall

Eingetaktete Maßnahmen

Es handle sich um separate Maßnahmen, die zeitgleich mit den Arbeiten an der Murrbahn zwischen Murrhardt und Schwäbisch Hall-Hessental durchgeführt werden, so eine Bahnsprecherin. An der Murrbahn werden derzeit Gleise und Weichen erneuert. Die Arbeiten, die am 6. April begonnen haben, sollen bis 28. April abgeschlossen sein. Die Strecke wurde deshalb für den Zugverkehr gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Als weitere separate Maßnahme seien auch Sanierungsarbeiten im Kappelesbergtunnel zwischen Mittelrot und Gaildorf-­West in die Gleisarbeiten eingetaktet worden, so die Bahn.

Die beiden Eisenbahnüberführungen in Gaildorf und Fichtenberg sind derzeit eingerüstet. Die Fichtenberger Brücke ist überdies mit einer Plane gesichert. Das hängt mit dem Feinstaub zusammen, der sich bei den Arbeiten entwickelt: Ehe der neue Korrosionsschutz aufgetragen werden kann, muss die Altbeschichtung mit Sandstrahlen abgetragen werden.